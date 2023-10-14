سوق المال يحتاج مزيدا من المحفزات لتنشيط عمليات الإدراج والتداول

MENAFN - Al-Borsa News)مع تسارع وتيرة شطب الشركات المقيدة بالبورصة فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا من قطاعات مهمة مثل قطاع مواد البناء والإنشاءات أثير تساؤل بشأن دوافع الشركات لشطب أسهمها من البورصة لتخفيف الأعباء. ومنذ الإعلان عن الإصلاح الاقتصادى وكذلك برنامج للطروحات الحكومية؛ ارتفعت آمال المستثمرين بالأوراق المالية لاقتراب تحقق زيادة عمق سوق المال وتدفقات السيولة، ولكن رغم ما حققته البورصة بالعام الجارى من صعود قياسى إلا أن عدد الشركات التى تقبل على الطرح يوازى أو يقل عن الشركات التى يتم شطبها. وفى خلال شهر واحد انضم 3 شركات إلى قوائم الشركات المشطوبة وهى كل من“باكين” و”العز للدخيلة” و”دلتا للإنشاء والتعمير”. وتنوعت أسباب شطب الشركات ما بين عروض الاستحواذ أو قرار مجلس إدارة الشركة أو المساهم الرئيسى بالخروج بها من السوق فى ظل ضعف السيولة الذى أصاب البورصة لفترات طويلة على مدار السنوات الست الماضية إلا فى بعض الاستثناءات التى ارتفعت فيها قيم التداولات لمستويات أعلى من مليار جنيه، خلال العام الجارى. كان آخر المنضمين لقائمة الشركات التى تشطب أسهمها شركة دلتا للإنشاء والتعمير، التى أرجعت ذلك إلى رغبة المساهمين فى شطب الشركة من البورصة اختيارياً، وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بجانب قيام الشركة بممارسة نشاطها بمناطق واردة بقرار رئيس الجمهورية الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن شركات القطاع الخاص تحديدًا مازالت بحاجة لحوافز وعوامل جذب كبيرة نظرًا لوجود أعباء كبيرة على الشركات المقيدة تقلل من جاذبية السوق حاليًا. توقع أنه فى حالة تخفيف المصاريف والالتزامات الخاصة بالقيد فى البورصة وقيد شركات حكومية عملاقة سيكون السوق المصرى جاذبًا مع استمرار التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. ذكر أنه فى حالة زيادة عمق السوق ووجود حالة من الزخم فى ضخ السيولة من المستثمرين سترتفع فرص السوق المصرى فى التنافس مع أسواق إقليمية أصبحت فى ترتيب أعلى من البورصة المصرية بعد تنفيذ طروحات عملاقة جذبت متعاملين وسيولة كبيرة. لفتت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خروج شركات كبيرة وفى الجانب الآخر لم يتم قيد شركات بنفس الحجم. عزت ذلك إلى غياب الحوافز الضريبية الكاملة فى ظل زيادة الأعباء على الشركات العاملة فى السوق المصري، مما أدى إلى غياب دور البورصة الرئيسى كمنصة للتمويل.أوضحت أنه على الرغم من سياسة التشديد النقدى خلال آخر عامين وزيادة تكلفة التمويل البنكى مع ارتفاع الفائدة، إلا أن البورصة لم تستفد من ذلك لأسباب مختلفة وكذلك لم تكن منصة لاستثمارات شرائح مختلفة من الموجودة بالاقتصاد غير الرسمى. شددت على حاجة السوق لطرح كيانات وشركات كبيرة تحقق معدلات ربحية مستقرة، لتجذب شرائح مختلفة من العملاء وتحصل على ثقتهم بالاستثمار فى الأسهم.

قال أحمد عبد النبى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن مواجهة الشركات لتحديات اقتصادية ضخمة، وعدم ظهور القيد فى البورصة كحل لتلك التحديات وبالتالى انخفاض جاذبيته أدى إلى وصول عدد الشركات المقيدة إلى الوضع الحالى.

أضاف أن الشطب الاختيارى لشركات من قطاع مواد البناء تحديدًا جاء مصادفة لأسباب مختلفة، حيث كان لكل شركة حالتها المستقلة. وأشار إلى أن تخارج الحكومة من حصصها بكل من شركة باكين والعز الدخيلة للصلب – الأسكندرية، هو ما دفعهما للشطب الاختيارى من سوق الأسهم خلال الشهر الماضى، ومع تحسن أداء السوق فى الفترة الحالية والعمل على إيجاد محفزات حقيقية سنشهد قيد شركات متنوعة بالسوق.قالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة، إن إدارة الترويج بالبورصة تعمل بجهد وتسعى لجذب عدد أكبر من الشركات لإدراج أسهمها، وكذلك تعمل لجنة القيد لتخفيف الأعباء على الشركات المقيدة. أوضحت أن الشركات التى تتجه للشطب من البورصة يكون لكل منها أسبابه الخاصة، والتى لا يمكن تعميمها بالوقت الحالى تمامًا. فيما قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الطبيعى بأسواق المال، خروج شركات ودخول شركات أخرى لتعويض خروجها، مشيرًا إلى حاجة السوق لمحفزات تجذب الشركات للقيد. استبعد أن يكون الشطب الاختيارى لشركات باكين، والعز للدخيلة والدلتا للانشاءات توجهًا عامًا للشركات بقطاع مواد البناء. أضاف أن طرح شركات عملاقة مثل كل من“وطنية” و”صافي” سيزيد من عمق السوق ويجذب الشركات الأخرى، خاصة بالقطاع الخاص. ذكر أن قيد شركات من القطاع الخاص سيكون من المحفزات القوية، فى إطار العمل ليكون السوق المصرى جاذباً للشركات مثل الأسواق الخليجية وخاصة السوق السعودى الذى شهد فى السنوات الأخيرة نشاطًا بالاكتتابات التى أنعشت بدورها السيولة بالسوق.