المغرب وقطر يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح اليوم السبت بمدينة مراكش، مع وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، تمحورت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، تم تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبرزت الوزيرة صمود المغرب بعد زلزال الحوز، وكذا أهمية برنامج إعادة الإعمار، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

من جانبه، أشاد الوزير القطري بمتانة العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية، وكذلك بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز علاقات التعاون المالي والاستثماري بين البلدين.

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تتواصل فعالياتها إلى 15 أكتوبر الجاري، تعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة، بمشاركة ممثلين عن عالم المال والاقتصاد والبنوك من 190 دولة





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