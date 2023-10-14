موبكو..توسعات تدعم استدامة الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، توسعاتها بعد أن وافقت البورصة على إضافة نشاط جديد لها يتمثل فى إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأحضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة“سكاتك” النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

كما استفادت“موبكو”، من انخفاض سعر الجنيه المصرى، أمام العملات الأجنبية حيث انعكس ذلك على زيادة أرباحها النصفية، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية.

وأشارت أبحاث“مباشر لتداول الأوراق المالية” إلى أن السبب فى زيادة صافى أرباح الشركة بمعدل 6.3%، جاء بسبب 3 عوامل رئيسية هى ارتفاع أرباح فروق العملة بأكثر من 20 مرة لتصل إلى 1.17 مليار جنيه فى النصف الأول من 2023 مقابل 58.3 مرة فى الفترة المناظرة.

كان السبب الثانى ارتفاع إيراد الفائدة بمعدل 5 أمثال لتسجل 517 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والودائع، أما السبب الثالث فيعود إلى انخفاض مصروفات الفوائد التمويلية بنسبة 79%، ويرجع ذلك إلى قدرة الشركة على سداد القروض المستحقة عليها خلال العام المالى 2022.

وتعكس بيانات سهم“موبكو” ثقة المستثمرين فيه، إذ يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية بقيمة 7 مرات، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3، لآخر 12 شهرا، مقارنة بمتوسط مضاعف ربحية 6 مرات، خلال آخر 5 سنوات.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 3.73 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

كتبت-مرام أشرف