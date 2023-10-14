موبكو..توسعات تدعم استدامة الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، توسعاتها بعد أن وافقت البورصة على إضافة نشاط جديد لها يتمثل فى إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأحضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة“سكاتك” النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
كما استفادت“موبكو”، من انخفاض سعر الجنيه المصرى، أمام العملات الأجنبية حيث انعكس ذلك على زيادة أرباحها النصفية، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية.
وأشارت أبحاث“مباشر لتداول الأوراق المالية” إلى أن السبب فى زيادة صافى أرباح الشركة بمعدل 6.3%، جاء بسبب 3 عوامل رئيسية هى ارتفاع أرباح فروق العملة بأكثر من 20 مرة لتصل إلى 1.17 مليار جنيه فى النصف الأول من 2023 مقابل 58.3 مرة فى الفترة المناظرة.
كان السبب الثانى ارتفاع إيراد الفائدة بمعدل 5 أمثال لتسجل 517 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والودائع، أما السبب الثالث فيعود إلى انخفاض مصروفات الفوائد التمويلية بنسبة 79%، ويرجع ذلك إلى قدرة الشركة على سداد القروض المستحقة عليها خلال العام المالى 2022.
وتعكس بيانات سهم“موبكو” ثقة المستثمرين فيه، إذ يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية بقيمة 7 مرات، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3، لآخر 12 شهرا، مقارنة بمتوسط مضاعف ربحية 6 مرات، خلال آخر 5 سنوات.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 3.73 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
كتبت-مرام أشرف
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