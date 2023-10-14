كيف تواجه مصر تحدى تحويل أرباح المستثمرين الأجانب؟





نمت مدفوعات دخل الاستثمار بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى، إلى 19.5 مليار دولار مقابل 16.7 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023، رغم أن الأرباح المُرحلة شبه استقرت عند 4.8 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت مدفوعات الفوائد التى حصل عليها الأجانب وحولوها للخارج إلى 6.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، ما يعنى أن أرباح المستثمرين بخلاف الفوائد والأرباح المحتجزة تراجعت إلى 8.5 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار.

وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم، إن المستثمرين الأجانب يقومون بإعادة استثمار أرباحهم بدلًا من تحويلها للخارج للمحافظة على قيمة أموالهم وتجنبًا للخسارة.

وأضاف الألفى أن الدولة عليها العمل على جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، بما يسمح بزيادة الأرباح المرحلة.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلى فى بيانًا لها فى يونيو الماضى احتمالية اتجاهها لإعادة تصنيف السوق المصرية من ((ناشئة)) إلى ((مبتدئة)) نتيجة نقص العملة الصعبة، الذى أثرعلى قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم.

وقال محلل استثمار إن مصر بحاجة لإنشاء صندوق يضمن للمستثمر الأجنبى تحويل أرباحه إلى الخارج دون تحمل خسائر نتيجة سعر صرف مزدوج.

أوضح أن خطوة كتلك ستعمل على جذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرى، وهو ما لا يمكن لتحرير سعر الصرف وحده أن يقوم خاصة أن مصر لها تاريخ فى عدم الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وتعانى مصر من أزمة شح العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضى عدة مرات، ليهوى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار بأكثر من 60% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى مارس الماضى.

لكن العضو المنتدب لأحد شركات السمسرة، قال إن المستثمرين الأجانب فى سوق المال يكون لديهم أمين حفظ وهو ما يكون عادة لدى بنك إتش إس بى سى أو“سيتى بنك”، ويعتمد المستثمر الأجنبى بسوق المال على أمين الحفظ التابع له فى توفير المبلغ الذى يحتاجه بالعملة الأجنبية، لذا فالمستثمرون بسوق المال نادرًا ما يواجهون عقبات فى هذه الجزئية.

أضاف أن المستثمر الأجنبى يكون أمامه ثلاثة اتجاهات لإعادة استثمار أرباحه، الأول هو الاستثمار فى عمليات استيراد وتصدير، ليكون العائد من هذا الاستثمار بالعملة الأجنبية، والثانى هو شراء أسهم فى الشركات التى تستفيد فى حالة حدوث عملية تعويم للجنيه المصرى، أما الاتجاه الثالث فهو الاستثمار فى شهادات الإيداع الدولية (GDRs).



