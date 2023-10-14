تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، في حين بلغ عدد السفن التي جرى التداول عليها بالميناء 39 سفينة .
وأوضح المركز – في بيان إعلامي اليوم – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 23 ألفا و752 طنا تشمل: 6213 طن يوريا و 900 طن علف و4100 طن مولاس و12 الفا و539 طن بضائع متنوعة ،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 الفا و 458 طن تشمل: 8168 طن خردة و1247 طن ابلاكاش و14 ألفا و895 طن ذرة و8936 طن سكر و2000 طن فول صويا و7412 طن فول و10 الاف و800 طن قمح.
و بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة .
وذكر البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 8950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416 الفا و786طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2505 شاحنات .
أ ش أ
MENAFN14102023000202011048ID1107240665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.