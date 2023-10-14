تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، في حين بلغ عدد السفن التي جرى التداول عليها بالميناء 39 سفينة .

وأوضح المركز – في بيان إعلامي اليوم – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 23 ألفا و752 طنا تشمل: 6213 طن يوريا و 900 طن علف و4100 طن مولاس و12 الفا و539 طن بضائع متنوعة ،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 الفا و 458 طن تشمل: 8168 طن خردة و1247 طن ابلاكاش و14 ألفا و895 طن ذرة و8936 طن سكر و2000 طن فول صويا و7412 طن فول و10 الاف و800 طن قمح.

و بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة .

وذكر البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 8950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416 الفا و786طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2505 شاحنات .





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