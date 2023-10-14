جلوبال فاينانس: والي بنك المغرب ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فاز والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري اليوم السبت بجائزة المجلة الأمريكية“جلوبال فاينانس” المتعلقة بتصنيفه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، والتي تمنحها المجلة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويعد الجواهري من أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، حسب تصنيف“جلوبال فاينانس”، وذلك عقب حصوله على درجة“أ-” التي منحتها المجلة الأمريكية في تقريرها المعنون (Central Banker Report Cards 2023).
ويصنف التقرير، الذي تصدره (جلوبال فاينانس) سنويا منذ 1994، محافظي البنوك المركزية في أكثر من 101 بلد وإقليم ومنطقة رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
ويتم تصنيف الدرجات من“أ” إلى“إف”، أخذا بعين الاعتبار الأداء المحقق على مستوى التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وكذا تدبير نسب الفائدة.. وحسب المجلة، فإن تصنيف“أ” يعني أداء ممتازا، فيما يمثل“إف” فشلا ذريعا.
وتعد (جلوبال فاينانس)، التي تأسست سنة 1987، مرجعا دوليا في مجال الأخبار المالية.. وتغطي المجلة، التي يتم توزيع 50 ألف نسخة منها في 193 بلدا ومنطقة، مواضيع تهم التمويل على الصعيد العالمي، لا سيما تمويل المقاولات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق الرساميل والعملات والخدمات المصرفية، وكذا إدارة المخاطر.
أ ش أ
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