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جلوبال فاينانس: والي بنك المغرب ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

10/14/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فاز والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري اليوم السبت بجائزة المجلة الأمريكية“جلوبال فاينانس” المتعلقة بتصنيفه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، والتي تمنحها المجلة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويعد الجواهري من أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، حسب تصنيف“جلوبال فاينانس”، وذلك عقب حصوله على درجة“أ-” التي منحتها المجلة الأمريكية في تقريرها المعنون (Central Banker Report Cards 2023).

ويصنف التقرير، الذي تصدره (جلوبال فاينانس) سنويا منذ 1994، محافظي البنوك المركزية في أكثر من 101 بلد وإقليم ومنطقة رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

ويتم تصنيف الدرجات من“أ” إلى“إف”، أخذا بعين الاعتبار الأداء المحقق على مستوى التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وكذا تدبير نسب الفائدة.. وحسب المجلة، فإن تصنيف“أ” يعني أداء ممتازا، فيما يمثل“إف” فشلا ذريعا.

وتعد (جلوبال فاينانس)، التي تأسست سنة 1987، مرجعا دوليا في مجال الأخبار المالية.. وتغطي المجلة، التي يتم توزيع 50 ألف نسخة منها في 193 بلدا ومنطقة، مواضيع تهم التمويل على الصعيد العالمي، لا سيما تمويل المقاولات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق الرساميل والعملات والخدمات المصرفية، وكذا إدارة المخاطر.


أ ش أ

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