امتصاص تأثير الأخبار السلبية يعزز تنافسية الأسهم المصرية

رصدت“البورصة” خلال الأيام الأخيرة مخاوف لدى المتعاملين بالأوراق المالية، بدأت بعد تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من وكالة موديز، ثم تخفيض تصنيف عدة بنوك محلية، انعكست على أداء السوق فى آخر أسبوعين، لكن ذكر محللون أن التراجعات بالأسهم خلقت فرصًا واعدة نظرًا لظهور قدرة السوق ومرونته بالتحول للصعود بقوة وامتصاص الصدمات.

لفت الخبراء إلى أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يعكس تصنيف السندات على المدى الطويل بأنها ذات نوعية مرتفعة المخاطر جدًا، مما قد يقلل شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية.

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتمانى لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة مطلع الشهر الجارى.

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى متوقعًا أن تشهد الأسهم المصرية أداءً متقلبًا خلال الجلسات المقبلة، مع احتمالية استمرار التراجع فى بعض الجلسات خاصة مع تجدد الأحداث السياسية على الصعيد الدولى.

وأشار إلى احتمالي رفع جديد لأسعار الفائدة المحلية، وبالتالى انخفاض الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة فى البورصة.

وذكر محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرى أكد قدرته على امتصاص أى أزمات عارضة أو أخبار سلبية، مع استمرار مشتريات الأجانب فى الأسهم بقوة، وتماسك أسهم المؤشر الرئيسى الذى دفعه للإغلاق أعلى مستوى 20 ألف نقطة، صاعدًا 37% منذ بداية.

أوضح أن أبرز القطاعات الواعدة التى ظهرت فرص فيها للدخول والشراء بقوة قطاع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع مواد البناء وتحديدًا شركات الحديد، بجانب شركات القطاع المالى غير المصرفى التى مازال أمامها الكثير من الصعود.

فيما قال بنك ستاندرد تشارترد فى تقرير حديث له، إن ربط الجنيه بسلة من العملات قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية، دون تعويم، بالتزامن مع التحول فى السياسات نحو التركيز على نظام سعر صرف أكثر ملائمة لمصر.

وتوقع البنك عدم إجراء المزيد من تعديلات الفائدة وسعر الصرف ليستقر الجنيه عند مستوى 31 جنيها للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25%، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة“عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية” إن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى بالتأكيد يؤثر على الجدارة الائتمانية، وتسبب بحالة من التذبذب فى سوق الأسهم.

وأضافت أن الأسواق الناشئة عادة ما تمتع بحالة عالية من التقلبات، نتيجة أى تقارير أو أخبار سلبية تؤثر عليها بشكل كبير، خاصة وأن معظم المتعاملين فى البورصة المصرية من الأفراد، والذين يستجيبون بشكل سريع لهذا النوع من الأخبار، ولذلك سادت عمليات جنى الأرباح فى جلسة الأحد.

وتابعت أن صدور تقرير” موديز” كان متوقعًا بسبب الديون، وعدم استيفاء شروط صندوق النقد الدولي، ولكن هناك جانب إيجابى له، حيث أعطت نظرة مستقبلية مستقرة لمصر، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الجديدة التى تتبناها فى الفترة الحالية، بجانب وجود فرصة لإعادة الشراء بالأسهم قبل ارتفاعها مجددًا خلال الربع الأخير من العام الجارى.

أضافت أن السوق مؤهل لتكوين قمة تاريخية جديدة أعلى 20 ألف نقطة، خلال الفترة المقبلة، فيما توقعت بحوث شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يدفع تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، المستثمرين إلى طلب معدل عائد على الاستثمارات مرتفع نسبيًا مقابل تحملهم المخاطرة، مما يرفع من معدلات الخصم المستخدمة فى عمليات التقييم، ومما يؤدى إلى يؤثر على القيم العادلة للأسهم فى السوق المصرية.

وأضاف التقرير أن هذه النظرة المستقرة تعكس عدم تخلف الحكومة المصرية فى أى وقت عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بأقساط ديونها، وأن الاقتصاد المصرى سيظل تحت المراقبة، فإذا استمرت الحكومة فى بيع الأصول وفقًا برنامج الطروحات الحكومية واستعادة احتياطى السيولة من العملة الاجنبية للاقتصاد المصري،بالاضافة إلى الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولى بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فى ضوء الإصلاحات التى تم تنفيذها والتزام الدولة بسعر صرف أكثر مرونة، سيتحسن الوضع بالنسبة للمديونيات الخارجية والالتزام بسداد الديون.

كما توقع تقرير صادر عن بنك إتش إس بى سى، ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.4% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.2% العام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 4.1% خلال العام المالى المقبل.

وقال إن التشديد النقدى سيسمح باحتواء التضخم الذى رجح أن يدور حول 40% قبل نهاية العام، لكنه سيلقى بثقله على الدخول الحقيقية وإلى جانب السياسة النقدية المشددة، وتقييد الإنفاق المالى وضعف المعنويات سيؤدى لعرقلة نمو الطلب المحلى.

ولكنه أشار إلى أن صافى الصادرات ستكون مساهمته قوية فى ظل كبح الواردات وأيضًا مكاسب السياحة والزيادة الثابتة للصادرات البترولية وغير البترولية.

-كتبت – مرام أشرف ورنا فؤاد