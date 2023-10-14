كيف تؤثر حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي؟

مثلما حدث في حروب الشرق الأوسط في الماضي، يمكن للصراع بين إسرائيل وحماس الذي اندلع الأسبوع الماضي عرقلة الاقتصاد العالمي، بل وحتى دفعه نحو الركود إذا تورطت مزيد من الدول في الصراع.

هذا الصراع الذي أسفر عن آلاف القتلى والمصابين يشكل خطرًا حقيقيًا، إذ تشير تقديرات“بلومبرج إيكونوميكس” إلى أن أسعار البترول قد ترتفع إلى 150 دولارا للبرميل، وقد ينخفض النمو العالمي إلى 1.7%، وهو ركود يقتطع حوالي تريليون دولار من الناتج العالمي.

يمكن للصراع في الشرق الأوسط هز العالم لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي، ويُعد الصراع العربي الإسرائيلي في 1973، الذي أدى إلى حظر البترول وتسبب في أعوام من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية، أوضح مثال على ذلك، علمًا بأن تأثير الصراعات الأخرى كان محدودًا أكثر، حتى مع ارتفاع الخسائر البشرية.

يبدو الاقتصاد العالمي معرضًا للخطر حاليًا، فهو لا يزال يتعافى من موجة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

ويمكن أن تعيد حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة ، إشعال التضخم من جديد، وقد تمتد العواقب الأوسع نطاقاً لتشمل الاضطرابات المتجددة في العالم العربي، والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام المقبل، حيث تشكل أسعار البنزين أهمية بالغة في توجهات الناخبين.

كل هذه التأثيرات المحتملة تعتمد على كيفية تطور الحرب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لذا أجرت“بلومبرج إيكونوميكس” دراسة للتأثير المحتمل لثلاثة سيناريوهات للحرب على النمو العالمي والتضخم.

في السيناريو الأول يتعلق انحسار الصراع بشكل كبير في غزة وإسرائيل، فيما يفترض الثاني امتداد الصراع إلى دول الجوار ومنها لبنان وسوريا التي تستضيف ميليشيات قوية مدعومة من طهران، مما يحوله بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران.

أما السيناريو الثالث فينطوي على تصعيد الصراع إلى تبادل عسكري مباشر بين العدوين الإقليميين.

وفي كل هذه السيناريوهات، تظل النتيجة واحدة، وهي ارتفاع أسعار البترول ومعدلات التضخم وتباطؤ النمو، لكن الحجم مختلف، فكلما اتسع نطاق الصراع، زاد تأثيره على النطاق العالمي وليس الإقليمي.

وبطبيعة الحال، يتنوع النطاق الفعلي للمخاطر والاحتمالات بشكل أوسع وأكثر تعقيدًا مما يمكن أن تشمله هذه السيناريوهات.

وحتى السلاسل الاقتصادية الضيقة القائمة على السبب والنتيجة ثبت أنه من الصعب التنبؤ بها وسط التقلبات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، كما أن الحروب أصعب في التنبؤ بها.

ومع ذلك، فإن السيناريوهات المرسومة يجب أن تساعد على الأقل في تحديد إطار للتفكير في المسارات المحتملة المقبلة.

السيناريو الأول: اقتصار الصراع على غزة

في ظل هذا السيناريو، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي ضئيلاً، خصوصا إذا قامت السعودية والإمارات بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام طاقتهما الاحتياطية.

وفي حديثها في اجتماع صندوق النقد الدولي، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن الولايات المتحدة“تراقب التأثيرات الاقتصادية المحتملة للأزمة”، لكنها أضافت أنها لا تتوقع أن تكون“محركًا رئيسيًا محتملاً للتوقعات الاقتصادية العالمية”.

إذا ظل الصراع محصورًا في غزة، فإن هذه التقديرات ستكون على الأرجح صحيحة.

السيناريو الثاني: حرب الوكالة

ماذا لو لم يتم احتواء الصراع؟ خصوصا أن حزب الله تبادل النيران بالفعل مع القوات الإسرائيلية على الحدود، وقال إنه استهدف موقعًا للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة.

إذا امتد الصراع إلى لبنان وسوريا، حيث تدعم إيران أيضًا الجماعات المسلحة، فإنه سيتحول فعليًا إلى حرب وكالة بين إيران وإسرائيل، وستزداد التكلفة الاقتصادية.

ومن شأن التصعيد على هذه الخطوط أن يزيد من احتمالية نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار البترول.

و الحرب القصيرة الدموية التي نشبت بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 تسببت في ارتفاع سعر البترول الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل، وأي تحرك مماثل اليوم سيرفع السعر بنسبة 10% إلى حوالي 94 دولارا للبرميل.

يأتي التأثير الاقتصادي العالمي في هذا السيناريو من صدمتين، الأولى ارتفاع أسعار البترول بنسبة 10%، وتحرك أسواق المال للعزوف عن المخاطرة تماشيًا مع ما حدث خلال ثورات الربيع العربي وهذا يزيد مؤشر“في.أي.إكس”، وهو مقياس مستخدم على نطاق واسع للنفور من المخاطرة، بمقدار 8 نقاط.

تجتمع هذه العوامل مع تباطؤ متوقع بنسبة 0.3% في النمو العالمي خلال العام المقبل، أي نحو 300 مليار دولار من الناتج المفقود، مما سيبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%.

وباستثناء أزمة“كوفيد” في 2020 والركود العالمي في 2009، سيكون هذا أضعف نمو منذ ثلاثة عقود.

كما أن ارتفاع أسعار البترول سيعزز التضخم العالمي بنحو 0.2%، مما يبقيه بالقرب من 6%، ويواصل الضغط على محافظي البنوك المركزية لإبقاء السياسة النقدية متشددة حتى في ظل النمو المخيب للآمال.

السيناريو الثالث: الحرب بين إيران وإسرائيل

يعتبر الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل هو سيناريو ذي احتمالية منخفضة، لكنه خطير. فقد يكون سببًا في حدوث ركود عالمي، كما أن ارتفاع أسعار البترول وانخفاض الأصول المخاطرة ستوجهان ضربة قوية للنمو الاقتصادي وستتسببان في ارتفاع التضخم.

في هذا السيناريو، فإن التوترات بين القوى العظمى ستزيد من المزيج المتقلب، خصوصا أن الولايات المتحدة حليف وثيق لإسرائيل، فيما ستعمق الصين وروسيا العلاقات مع إيران.

يقول المسؤولون الغربيون إنهم يشعرون بالقلق من أن الصين وروسيا ستستغلان الصراع لتحويل الانتباه والموارد العسكرية من أجزاء أخرى من العالم.

مع وصول حوالي خُمس إمدادات البترول العالمية من منطقة الخليج، فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير، كما أن تكرار هجوم مسلحين موالين لإيران على منشآت“أرامكو” في 2019، والذي أدى إلى تعطل نحو نصف إمدادات البترول السعودية، ليس أمرًا مستبعدًا.

ربما لا يتضاعف سعر البترول الخام أربعة أضعاف، كما حدث في 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على البترول رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب ذلك العام.

لكن إذا أطلقت إسرائيل وإيران الصواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار البترول بشكل يتماشى مع ما حدث بعد غزو العراق للكويت في 1990، لكن أسعار البترول قد ترتفع إلى 150 دولار للبرميل مع نقطة انطلاق أعلى بكثير اليوم.

ربما لا تتمكن القدرة الإنتاجية الفائضة في السعودية والإمارات من إنقاذ الوضع إذا قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس إمدادات البترول العالمية اليومية.

سيكون هناك أيضًا تحول أكثر تطرفًا في العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، وقد يمكن مقارنته بارتفاع قدره 16 نقطة في مؤشر“في.أي.إكس” خلال عام 1990.

وباستخدام هذه الأرقام، يتوقع نموذج“بلومبرج إيكونوميكس” انخفاضًا بمقدار 1% في النمو العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض رقم النمو الخاص بعام 2024 إلى 1.7%.

من الصعب تحديد حالات الركود العالمي، خصوصا أن التوسع السريع لاقتصادات مثل الصين يعني أن الانكماشات الصريحة نادرة، لكن نسبة 1.7% ستلبي المعايير.

ومع استبعاد صدمات“كوفيد” والأزمة المالية العالمية، فإن هذا المعدل سيكون أيضًا أسوأ نمو منذ 1982، وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح التضخم الناتج عن صدمة البترول خلال فترة السبعينيات.

لا شك أن صدمة البترول الكبيرة هذه من شأنها عرقلة الجهود العالمية لكبح الأسعار، مما يترك التضخم العالمي عند 6.7% العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، سيظل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بعيد المنال، كما سيشكل البنزين باهظ الثمن عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

مسار أكثر قتامة

لا تزال الاحتمالات تشير إلى احتواء الصراع، مع تكبد تكلفة باهظة في المعاناة الإنسانية لكن بتأثير اقتصادي وسوقي محدود.

وهناك شيء وحيد مؤكد هو أن الآمال في شرق أوسط أكثر استقرارًا أصبحت في حالة يرثى لها، إذ تظهر حرب روسيا على أوكرانيا والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات بشأن تايوان، أن الجغرافيا السياسية عادت كمحرك للنتائج الاقتصادية والسوقية، لكنها لم تنتهي أبدًا في الشرق الأوسط.