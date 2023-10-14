تقرير بريطاني: صادرات أفريقيا إلى العالم الخارجي ستصل تريليون دولار بحلول 2035

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع بنك“ستاندارد شارترد” البريطاني بلوغ إجمالي صادرات أفريقيا قيمة إجماليها تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2035.
واشترط البنك، في تقرير بشأن واقع الاقتصاد و التجارة في أفريقيا، لتحقق هذه القيمة للصادرات نجاح الدول الافريقية في تطبيق اتفاقات التجارة الحرة القارية و تنشيط مبادلات التجارة البينية فيما بين بلدان القارة.
و جاء في التقرير أن التجارة البينية الأفريقية ستصل إلى 140 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2035 إذا أحسنت بلدان القارة تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية و بارتفاع نسبته 15 % عن إجمالي تجارة القارة البينية الحالية وذلك بحلول العام 2035.
و استند تقرير ستاندراد شارترد إلى ما تشهده مسارات التجارة الأفريقية من نشاط في الوقت الراهن يتخطى معدلات النشاط في مسارات التجارة الأخرى على خارطة العالم و الذى يبلغ متوسطها 3ر4 % وهو ما يبشر بالخير بحلول العام 2035.
و استشهد التقرير بمسار التجارة الرابط بين شرق افريقيا و جنوب اسيا و الذى يبلغ معدل نموه المتوسط 1ر7% وهو المعدل المتوقع استمراره بحلول العام 2035 ، كذلك ستحقق مسارات التجارة بين بلدان الشرق الاوسط و بلدان شمال افريقيا نموا الى 200 مليار دولار بحلول العام 2035 .
أ ش أ
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