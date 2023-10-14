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تقرير بريطاني: صادرات أفريقيا إلى العالم الخارجي ستصل تريليون دولار بحلول 2035

10/14/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع بنك“ستاندارد شارترد” البريطاني بلوغ إجمالي صادرات أفريقيا قيمة إجماليها تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2035.

واشترط البنك، في تقرير بشأن واقع الاقتصاد و التجارة في أفريقيا، لتحقق هذه القيمة للصادرات نجاح الدول الافريقية في تطبيق اتفاقات التجارة الحرة القارية و تنشيط مبادلات التجارة البينية فيما بين بلدان القارة.

و جاء في التقرير أن التجارة البينية الأفريقية ستصل إلى 140 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2035 إذا أحسنت بلدان القارة تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية و بارتفاع نسبته 15 % عن إجمالي تجارة القارة البينية الحالية وذلك بحلول العام 2035.

و استند تقرير ستاندراد شارترد إلى ما تشهده مسارات التجارة الأفريقية من نشاط في الوقت الراهن يتخطى معدلات النشاط في مسارات التجارة الأخرى على خارطة العالم و الذى يبلغ متوسطها 3ر4 % وهو ما يبشر بالخير بحلول العام 2035.

و استشهد التقرير بمسار التجارة الرابط بين شرق افريقيا و جنوب اسيا و الذى يبلغ معدل نموه المتوسط 1ر7% وهو المعدل المتوقع استمراره بحلول العام 2035 ، كذلك ستحقق مسارات التجارة بين بلدان الشرق الاوسط و بلدان شمال افريقيا نموا الى 200 مليار دولار بحلول العام 2035 .


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