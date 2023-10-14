بانكوك تستضيف نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم، بمدينة مراكش المغربية، أن العاصمة التايلاندية بانكوك ستحتضن نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقالت جورجييفا – خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم حصيلة الدورة الـ 47 للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية –“نحن متحمسون للغاية لأن تايلاند ستكون البلد المضيف التالي للاجتماعات، التي تتمتع، على غرار المغرب، بإمكانات كبيرة لاستضافة الاجتماعات الدولية”.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لاستيعاب الحاجة إلى إرساء سياسات لتعزيز القدرة على الصمود قادرة على توطيد قدرة البلدان على مواجهة الصدمات، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف طويلة الأمد.

وتجمع الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والمساهمين الرئيسيين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والأكاديميين لمناقشة القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لا سيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، ومكافحة الفقر، والنمو الاقتصادي الدامج، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، والانتقال الرقمي.

وتعقد هذه الاجتماعات، عموما، لسنتين متتاليين بالمقر الرئيسي للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، ثم في بلد آخر عضو في السنة الثالثة.





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