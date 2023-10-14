بانكوك تستضيف نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم، بمدينة مراكش المغربية، أن العاصمة التايلاندية بانكوك ستحتضن نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت جورجييفا – خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم حصيلة الدورة الـ 47 للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية –“نحن متحمسون للغاية لأن تايلاند ستكون البلد المضيف التالي للاجتماعات، التي تتمتع، على غرار المغرب، بإمكانات كبيرة لاستضافة الاجتماعات الدولية”.
وأوضحت أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لاستيعاب الحاجة إلى إرساء سياسات لتعزيز القدرة على الصمود قادرة على توطيد قدرة البلدان على مواجهة الصدمات، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف طويلة الأمد.
وتجمع الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والمساهمين الرئيسيين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والأكاديميين لمناقشة القضايا الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لا سيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، ومكافحة الفقر، والنمو الاقتصادي الدامج، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، والانتقال الرقمي.
وتعقد هذه الاجتماعات، عموما، لسنتين متتاليين بالمقر الرئيسي للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، ثم في بلد آخر عضو في السنة الثالثة.
أ ش أ
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