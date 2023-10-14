الفقى: النواب لم يتلق مشروع الضرائب الجديدة على السجائر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقدم مشروع قانون الضريبة الجديدة على السجائر للمجلس بعد.
وعاد المجلس للانعقاد منذ مطلع الشهر الحالى بعد الإجازة الصيفية، وكان من المفترض إقرار الضريبة الجديدة على السجائر قبل انتهاء الدورة الماضية لكن تأخرت الحكومة فى تقديم القانون.
وتستهدف الحكومة جمع أكثر من 83.5 مليار جنيه من الضرائب على السجائر خلال العام المالي الحالي بزيادة نحو ملياري جنيه عن العام المالي الماضى.
قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات لـ”البورصة”، إنه حال تأخر ارسال الضرائب الجديدة إلى مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الرابع أكثر من ذلك، لمناقشاته واصدار التشريع الضريبى الجديد لها، للقضاء على ظاهرة السوق الموازية التى انتشرت على مدار 4 أشهر مضت ومستمرة حتى الآن، ستستمر الأزمة ونقص المعروض بالسوق بسبب جشع كبار التجار لتحقيق مكاسب خاصة.
لفت إلى أن أسعار السجائر سجلت ارتفاعات قياسية فى السوق الموازية بسبب احتكار كبار التجار والموزعين، وتخطت الزيادات نسبة 100% على بعض الأصناف الشعبية للشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” وغيرها.
اقترح إمبابى، قلب الهرم التوزيعى للشركات المنتجة للسجائر فى مصر، وضبط الكميات المضبوطة بمحطات الوقود، وسرعة إصدار التشريع الضريبى.
وبحسب تحار التجزئة ارتفعت أسعار سجائر كيلوباترا بوكس إلى نحو 55 جنيهًا مقابل 24 جنيها سعرها الرسمى للمستهلك، و“إل إم” إلى 70 جنيهًا مقابل 42 جنيهًا سعر رسمى، و”مارلبورو” لتتراوح بين 75 و80 جنيهًا مقابل 59 جنيهًا، و”وينستون” إلى 55 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا.
من ناحية أخرى قال الفقى إن اللجنة ناقشت مشروع قانون رفع الإعفاء الضريبى من 35 إلى 45 ألف جنيه، وسيتم عرضه للمناقشة فى لجنة عامة اليوم أمام مجلس النواب.
تابع: مايزيد عن ذلك سيتم محاسبته وفقا للشرائح 10% و15% و20% ما إلى ذلك، أى ضريبة تصاعدية.
أضاف، أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين السيارات من الخارج وتم تجديده بقانون جديد بنفس ذات الشروط السابقه، نظرا للاقبال الكبير عليه، وسيتم مناقشته أمام النواب اليوم لإقراره، وتحديد مدته مع العلم إنه سيكون قابل للتجديد لمدة 3 أشهر أخرى وفقا لطلب المصريين بالخارج.
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