الفقى: النواب لم يتلق مشروع الضرائب الجديدة على السجائر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقدم مشروع قانون الضريبة الجديدة على السجائر للمجلس بعد.

وعاد المجلس للانعقاد منذ مطلع الشهر الحالى بعد الإجازة الصيفية، وكان من المفترض إقرار الضريبة الجديدة على السجائر قبل انتهاء الدورة الماضية لكن تأخرت الحكومة فى تقديم القانون.

وتستهدف الحكومة جمع أكثر من 83.5 مليار جنيه من الضرائب على السجائر خلال العام المالي الحالي بزيادة نحو ملياري جنيه عن العام المالي الماضى.

قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات لـ”البورصة”، إنه حال تأخر ارسال الضرائب الجديدة إلى مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الرابع أكثر من ذلك، لمناقشاته واصدار التشريع الضريبى الجديد لها، للقضاء على ظاهرة السوق الموازية التى انتشرت على مدار 4 أشهر مضت ومستمرة حتى الآن، ستستمر الأزمة ونقص المعروض بالسوق بسبب جشع كبار التجار لتحقيق مكاسب خاصة.

لفت إلى أن أسعار السجائر سجلت ارتفاعات قياسية فى السوق الموازية بسبب احتكار كبار التجار والموزعين، وتخطت الزيادات نسبة 100% على بعض الأصناف الشعبية للشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” وغيرها.

اقترح إمبابى، قلب الهرم التوزيعى للشركات المنتجة للسجائر فى مصر، وضبط الكميات المضبوطة بمحطات الوقود، وسرعة إصدار التشريع الضريبى.

وبحسب تحار التجزئة ارتفعت أسعار سجائر كيلوباترا بوكس إلى نحو 55 جنيهًا مقابل 24 جنيها سعرها الرسمى للمستهلك، و“إل إم” إلى 70 جنيهًا مقابل 42 جنيهًا سعر رسمى، و”مارلبورو” لتتراوح بين 75 و80 جنيهًا مقابل 59 جنيهًا، و”وينستون” إلى 55 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا.

من ناحية أخرى قال الفقى إن اللجنة ناقشت مشروع قانون رفع الإعفاء الضريبى من 35 إلى 45 ألف جنيه، وسيتم عرضه للمناقشة فى لجنة عامة اليوم أمام مجلس النواب.

تابع: مايزيد عن ذلك سيتم محاسبته وفقا للشرائح 10% و15% و20% ما إلى ذلك، أى ضريبة تصاعدية.

أضاف، أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين السيارات من الخارج وتم تجديده بقانون جديد بنفس ذات الشروط السابقه، نظرا للاقبال الكبير عليه، وسيتم مناقشته أمام النواب اليوم لإقراره، وتحديد مدته مع العلم إنه سيكون قابل للتجديد لمدة 3 أشهر أخرى وفقا لطلب المصريين بالخارج.