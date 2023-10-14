عضو بالمركزي الأوروبي: البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة

MENAFN - Al-Borsa News) قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير إن البنك قد لا يفكر في خفض أسعار الفائدة قبل عام على الأقل من أجل التغلب على التضخم.

أضاف رئيس البنك الوطني السلوفاكي في مقابلة إن المسؤولين سيظلون في حالة تأهب لمخاطر التضخم حتى لو لم يكن في الحسبان حالياً زيادة تكاليف الاقتراض. وأردف أنه من السابق لأوانه أيضاً تسريع عملية تقليص الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي.

قال كازيمير متحدثاً في مدينة مراكش المغربية، حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي:“ينصب تركيزنا الآن على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى ثابت. قد يمر عام قبل أن نفكر في التخفيضات”.

رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر الماضي، وقال إنه إذا لم تحدث أي مفاجآت، فإنه سيبقيها عند المستويات الحالية لفترة طويلة بما فيه الكفاية لضمان عودة التضخم قريباً بما يكفي إلى 2%.

في حين كان الاقتصاديون والأسواق المالية متشككين في بادئ الأمر في قدرة صناع السياسات على تنفيذ هذه الفكرة، فقد بدأوا الآن في تأييدها. ويرجع ذلك لأسباب منها المخاوف من أن نمو الأجور في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة لم يبلغ ذروته بعد.

دفعت مثل هذه المخاوف العديد من أعضاء مجلس محافظي المركزي الأوروبي إلى القول في مقابلات الأسبوع الماضي بأن تسريع التشديد الكمي بإنهاء عمليات إعادة الاستثمار في محفظة سندات البنك إبان الجائحة سيكون خطوة منطقية تالية نحو التشديد النقدي. غير أن كازيمير يقول إنه ينبغي عدم التعجل في ذلك.

وقال:“لا أتوقع تغييرات في برنامج شراء السندات الطارئ خلال الجائحة قبل الصيف. علينا أولاً أن نتأكد من الانتهاء من رفع أسعار الفائدة. فالترتيب المنطقي لأدواتنا مهم”.

على نحو مماثل، فإن كازيمير غير مقتنع في الوقت الحالي بسحب كميات كبيرة من السيولة من الأسواق المالية من خلال رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي المحدد حالياً بنسبة 1% من بعض الأصول في الميزانية العمومية للبنوك.

أضاف:“العودة إلى 2% فيما يتعلق بمتطلبات الاحتياطي سيكون أمراً جيداً بالنسبة لي، لكنني لا أرغب في فعل المزيد حالياً. نحن بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا نتسبب في تقلبات إضافية في الأسواق”.





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