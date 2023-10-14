سنتامين تستثمر 440 مليون دولار فى مصر خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين، المالكة لمنجم السكرى، إن النفقات الرأسمالية فى مصر بلغت نحو 240 مليون دولار خلال العام الحالى، ومن المستهدف ضخ 200 مليون دولار العام المقبل، بخلاف ما سيتم إنفاقه على برنامج الاستكشاف فى الصحراء الشرقية.

وأبرمت الشركة اتفاقا إطاريا لمنطقة الاستكشاف الجديدة فى الدرع النوبى، جنوب مصر والبالغة مساحتها 3 آلاف كيلو متر مربع فى يوليو الماضى.

أضاف“هورجان” خلال مؤتمر صحفى، ردًا على أسئلة البورصة أن حجم احتياطيات المنجم نحو 6 ملايين أوقية فيما تم إنتاج 5.5 مليون أوقية منذ بداية الإنتاج، بينها 320 ألف أوقية منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من 2023.

وذكر أن الشركة أنتجت نحو 101.4 ألف أوقية خلال الربع الثالث منفردًا، ورغم أنه أقل من التوقعات لكن الشركة ستحقق المستهدف خلال العام 2023 بإنتاج يتراوح بين 450 و480 ألف أوقية.

وبحسب بيان من الشركة، فإن خطة زيادة فترة حياة منجم السكرى، سترفع معدل الإنتاج إلى متوسط 506 ألاف أوقية سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة، ونحو 475 ألف أوقية خلال السنوات من 2024 إلى 2034.

وكشفت الشركة نيتها زيادة قدرة محطة الطاقة الشمسية الخاصة بها إلى 50 ميجاوات مقابل 30 ميجاوات، وتُجرى دراسة جدوى لذلك، وستقوم بالربط مع الشبكة القومية للكهرباء لتستغنى عن استخدام الديزل، وتوقعت أن يكون ذلك بنهاية 2024.