سنتامين تستثمر 440 مليون دولار فى مصر خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين، المالكة لمنجم السكرى، إن النفقات الرأسمالية فى مصر بلغت نحو 240 مليون دولار خلال العام الحالى، ومن المستهدف ضخ 200 مليون دولار العام المقبل، بخلاف ما سيتم إنفاقه على برنامج الاستكشاف فى الصحراء الشرقية.
وأبرمت الشركة اتفاقا إطاريا لمنطقة الاستكشاف الجديدة فى الدرع النوبى، جنوب مصر والبالغة مساحتها 3 آلاف كيلو متر مربع فى يوليو الماضى.
أضاف“هورجان” خلال مؤتمر صحفى، ردًا على أسئلة البورصة أن حجم احتياطيات المنجم نحو 6 ملايين أوقية فيما تم إنتاج 5.5 مليون أوقية منذ بداية الإنتاج، بينها 320 ألف أوقية منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من 2023.
وذكر أن الشركة أنتجت نحو 101.4 ألف أوقية خلال الربع الثالث منفردًا، ورغم أنه أقل من التوقعات لكن الشركة ستحقق المستهدف خلال العام 2023 بإنتاج يتراوح بين 450 و480 ألف أوقية.
وبحسب بيان من الشركة، فإن خطة زيادة فترة حياة منجم السكرى، سترفع معدل الإنتاج إلى متوسط 506 ألاف أوقية سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة، ونحو 475 ألف أوقية خلال السنوات من 2024 إلى 2034.
وكشفت الشركة نيتها زيادة قدرة محطة الطاقة الشمسية الخاصة بها إلى 50 ميجاوات مقابل 30 ميجاوات، وتُجرى دراسة جدوى لذلك، وستقوم بالربط مع الشبكة القومية للكهرباء لتستغنى عن استخدام الديزل، وتوقعت أن يكون ذلك بنهاية 2024.
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