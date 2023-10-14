خمس شركات تفوز بتوريد 270 ألف طن قمح مستورد لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت خمس شركات بالممارسة التى طرحتها هيئة السلع التموينية الخميس الماضى بتوريد 270 طن قمح مستورد من مناشئ متنوعة. وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القمح المتعاقد عليه فى الممارسة من مناشئ متنوعه شملت روسيا وبلغاريا ورومانيا. أضاف لـ”البورصة” أن شركة“جرين فلاور” فازت بتوريد 4 شحنات بكمية 240 ألف طن قمح روسى بسعر 260 دولارا وسعر شحن يتراوح بين 16 و18.97 دولار للطن
كما فازت شركة“فارم سينس” بتوريد 50 ألف طن قمح بلغارى بسعر 257 دولارا وسعر شحن 20 دولارا بينما ستقوم شركة“أولام” بتوريد 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 260 دولارا وسعر شحن 18 دولارا. تابع أن الشركة الرابعة هى” ايه دى ام” وفازت بتوريد 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 260 دولارا وسعر شحن 17.70 دولار للطن، كما فازت شركة“استون جرو” بتوريد كمية مماثلة ولكن من القمح الروسى بنفس السعر وبسعر شحن 18.40 دولار. وسيتم الشحن على فترتين الأولى من بداية شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف الشهر والثانية من منتصف الشهر حتى 30 ديسمبر، وأعلنت الهيئة عن تقديم الموردين تسهيلات سداد حتى 180 يوما. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت يوم الثلاثاء الماضى نحو 480 ألف طن من القمح الروسى بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية يونايتد جرين كومبانى (أو.زد.كيه). وفى سبتمبر الماضى صرح وزير التموين على المصيلحي، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، اتفقت على شراء 480 ألف طن من القمح الروسى فى مفاوضات مباشرة.
قفزت وردات مصر من القمح خلال أول 9 أشهر من 2023، بنحو 30% لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن، فى نفس الفترة من عام 2022، وشكلت الواردات من روسيا نحو 80% من إجمالى الواردات المصرية. تقدر وردات مصر بنحو 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومى والخاص.
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