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خمس شركات تفوز بتوريد 270 ألف طن قمح مستورد لـالسلع التموينية

10/14/2023 2:14:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فازت خمس شركات بالممارسة التى طرحتها هيئة السلع التموينية الخميس الماضى بتوريد 270 طن قمح مستورد من مناشئ متنوعة. وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القمح المتعاقد عليه فى الممارسة من مناشئ متنوعه شملت روسيا وبلغاريا ورومانيا. أضاف لـ”البورصة” أن شركة“جرين فلاور” فازت بتوريد 4 شحنات بكمية 240 ألف طن قمح روسى بسعر 260 دولارا وسعر شحن يتراوح بين 16 و18.97 دولار للطن كما فازت شركة“فارم سينس” بتوريد 50 ألف طن قمح بلغارى بسعر 257 دولارا وسعر شحن 20 دولارا بينما ستقوم شركة“أولام” بتوريد 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 260 دولارا وسعر شحن 18 دولارا. تابع أن الشركة الرابعة هى” ايه دى ام” وفازت بتوريد 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 260 دولارا وسعر شحن 17.70 دولار للطن، كما فازت شركة“استون جرو” بتوريد كمية مماثلة ولكن من القمح الروسى بنفس السعر وبسعر شحن 18.40 دولار. وسيتم الشحن على فترتين الأولى من بداية شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف الشهر والثانية من منتصف الشهر حتى 30 ديسمبر، وأعلنت الهيئة عن تقديم الموردين تسهيلات سداد حتى 180 يوما. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت يوم الثلاثاء الماضى نحو 480 ألف طن من القمح الروسى بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية يونايتد جرين كومبانى (أو.زد.كيه). وفى سبتمبر الماضى صرح وزير التموين على المصيلحي، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، اتفقت على شراء 480 ألف طن من القمح الروسى فى مفاوضات مباشرة. قفزت وردات مصر من القمح خلال أول 9 أشهر من 2023، بنحو 30% لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن، فى نفس الفترة من عام 2022، وشكلت الواردات من روسيا نحو 80% من إجمالى الواردات المصرية. تقدر وردات مصر بنحو 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومى والخاص.

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