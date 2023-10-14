الزراعة: حجم تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ 8.2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، إن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ حيث وصل حجم التمويل لهذا المشروع إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه.

وأضاف القرش – في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر“حجم التطوير المخصص لهذا المشروع كان نحو 200 مليون جنيه والآن وصل حجم التمويل إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين، وهذا الرقم هام للغاية ويعكس مدى اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدراتهم الإنتاجية”.

وأوضح أن هذا المشروع يغطي كافة محافظات الجمهورية وأي شخص يستطيع التواصل مع الوزارة ويحصل على التمويل، لافتا إلى أن التمويل ينقسم إلى شقين، الأول لشراء الرؤوس، والثاني لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس.

وعن شروط الاشتراك في هذه المبادرة والحصول على التمويل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة“إنه يجب أن تتوافر لدى المتقدم المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس وبمجرد أن يقدم طلبًا تبدأ اللجان الفنية بدراسة الموقف، وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يحصل على التمويل”، مؤكدا أن الأولوية تذهب لعدد من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة.