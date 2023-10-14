الزراعة: حجم تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ 8.2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، إن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ حيث وصل حجم التمويل لهذا المشروع إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه.
وأضاف القرش – في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر“حجم التطوير المخصص لهذا المشروع كان نحو 200 مليون جنيه والآن وصل حجم التمويل إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين، وهذا الرقم هام للغاية ويعكس مدى اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدراتهم الإنتاجية”.
وأوضح أن هذا المشروع يغطي كافة محافظات الجمهورية وأي شخص يستطيع التواصل مع الوزارة ويحصل على التمويل، لافتا إلى أن التمويل ينقسم إلى شقين، الأول لشراء الرؤوس، والثاني لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس.
وعن شروط الاشتراك في هذه المبادرة والحصول على التمويل، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة“إنه يجب أن تتوافر لدى المتقدم المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس وبمجرد أن يقدم طلبًا تبدأ اللجان الفنية بدراسة الموقف، وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يحصل على التمويل”، مؤكدا أن الأولوية تذهب لعدد من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة.
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