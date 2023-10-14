رئيس جنوب إفريقيا يدين عدوان الاحتلال على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) بريتوريا/PNN/أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

وأشار رامافوزا خلال مؤتمر صحفي عقده حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، بمشاركة وزراء وأعضاء برلمان، اليوم السبت، إلى خطورة الدعوة الإسرائيلية لإخلاء 1.1 مليون فلسطيني من الجزء الشمالي في قطاع غزة خلال 24 ساعة، والعواقب الإنسانية المدمرة لذلك.

وارتدى الرئيس رامافوزا والمشاركون في المؤتمر، ملابس سوداء كاملة والكوفية الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطيني، تأكيدا على دعمهم لشعبنا.

وشدد رامافوزا كذلك على أن "(الفلسطينيين) يعيشون تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 75 عامًا ويناضلون ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم، ولكن أيضًا ضد حكومة أُطلق عليها في الآونة الأخيرة اسم دولة الفصل العنصري".

وأضاف: "باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي (في جنوب أفريقيا)، فإننا نلتزم بالتضامن مع الفلسطينيين".

وفي بيان سابق، أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن أن الوضع الأخير "نشأ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر لفلسطين والقمع المتواصل للشعب الفلسطيني".

ورحبت منظمة حقوق الإنسان "إفريقيا من أجل فلسطين Africa4Palestine" بموقف الرئيس رامافوزا، وموقف المؤتمر الوطني الأفريقي، ودعم حكومة جنوب إفريقيا للنضال الفلسطيني، فضلاً عن الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لشعب فلسطيني والاستيلاء على أراضيهم، هو السبب الجذري لما يجري الآن.

كما رحبت المنظمة، بمواقف الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا كافة، والشعب الجنوب إفريقي، والأفارقة في جميع أنحاء القارة، الذين تعبّر غالبيتهم الساحة عن تضامنها مع الفلسطينيين في سعيهم العادل من أجل الحرية وضد الإجراءات القمعية الإسرائيلية.

وتشهد جميع أنحاء القارة الإفريقية، تظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتأكيدا على أن أفعال إسرائيل غير القانونية، غير مقبولة لشعوب العالم المحبة للسلام.



