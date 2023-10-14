رئيس جنوب إفريقيا يدين عدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريتوريا/PNN/أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.
وأشار رامافوزا خلال مؤتمر صحفي عقده حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، بمشاركة وزراء وأعضاء برلمان، اليوم السبت، إلى خطورة الدعوة الإسرائيلية لإخلاء 1.1 مليون فلسطيني من الجزء الشمالي في قطاع غزة خلال 24 ساعة، والعواقب الإنسانية المدمرة لذلك.
وارتدى الرئيس رامافوزا والمشاركون في المؤتمر، ملابس سوداء كاملة والكوفية الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطيني، تأكيدا على دعمهم لشعبنا.
وشدد رامافوزا كذلك على أن "(الفلسطينيين) يعيشون تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 75 عامًا ويناضلون ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم، ولكن أيضًا ضد حكومة أُطلق عليها في الآونة الأخيرة اسم دولة الفصل العنصري".
وأضاف: "باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي (في جنوب أفريقيا)، فإننا نلتزم بالتضامن مع الفلسطينيين".
وفي بيان سابق، أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن أن الوضع الأخير "نشأ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر لفلسطين والقمع المتواصل للشعب الفلسطيني".
ورحبت منظمة حقوق الإنسان "إفريقيا من أجل فلسطين Africa4Palestine" بموقف الرئيس رامافوزا، وموقف المؤتمر الوطني الأفريقي، ودعم حكومة جنوب إفريقيا للنضال الفلسطيني، فضلاً عن الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لشعب فلسطيني والاستيلاء على أراضيهم، هو السبب الجذري لما يجري الآن.
كما رحبت المنظمة، بمواقف الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا كافة، والشعب الجنوب إفريقي، والأفارقة في جميع أنحاء القارة، الذين تعبّر غالبيتهم الساحة عن تضامنها مع الفلسطينيين في سعيهم العادل من أجل الحرية وضد الإجراءات القمعية الإسرائيلية.
وتشهد جميع أنحاء القارة الإفريقية، تظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتأكيدا على أن أفعال إسرائيل غير القانونية، غير مقبولة لشعوب العالم المحبة للسلام.
MENAFN14102023000205011050ID1107240654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.