رئيس وزراء اسبانيا: القانون الدولي لا يجيز تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/PNN/قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إن القانون الدولي "لا يجيز" القيام بعملية تهجير للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضاف سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب اسبانيا، أن هذا الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي" الذي يتسبب "بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، لن يعالج إلا عبر "الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية".
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