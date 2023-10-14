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رئيس وزراء اسبانيا: القانون الدولي لا يجيز تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

10/14/2023 2:13:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) مدريد/PNN/قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إن القانون الدولي "لا يجيز" القيام بعملية تهجير للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب اسبانيا، أن هذا الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي" الذي يتسبب "بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، لن يعالج إلا عبر "الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية".


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