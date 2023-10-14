الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN/تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم بحق شعبنا.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل تظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

ورفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

يذكر أن العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 2215 شهيدا، و8714 مصابا بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.



