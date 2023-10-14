أطباء بلا حدود: على العنف العشوائي والعقاب الجماعي لقطاع غزة أن يتوقف

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN /تقف منظمة أطباء بلا حدودمذعورة أمام التصعيد في قطاع غزة والقتل الجماعيللمدنيين من الجانبين. تدعو المنظمة إلى وقف فوريلإراقة الدماء بشكل عشوائي وإلى توفير مساحاتوممرات آمنة يستطيع السكان التوجه إليها على وجهالسرعة. هذا ويجب أن يتمكن السكان من الوصولإلى الإمدادات الأساسية كالطعام والماء والمرافقالطبية بشكل آمن، وأن يُسمح بدخول الإمداداتالإنسانية الأساسية إلى غزة، بما في ذلك الأدويةوالمعدات الطبية والطعام والوقود والمياه. ولتسهيل ذلك،لا بد من فتح معبر رفح الحدودي مع مصر ووضع حدللقصف الذي يتعرض إليه.

ما زال نحو 2,2 مليون شخص محاصرًا في قطاعغزة، حيث حوّل القصف العشوائي أزمةً إنسانية مزمنةإلى كارثة حقيقية. يعيش أكثر من 300 عامل فيأطباء بلا حدود في غزة، وقد خسر بعضهم منازلهم أوأفرادًا من عائلاتهم، ويشكّل انتقالهم من مكان إلىآخر مهمة شبه مستحيلة.

“تدمّر الطائرات الحربية شوارع بأكملها مبنًى بعدمبنى. وما من مكان يمكن الاختباء فيه أو وقتٍ لنيلقسطٍ من الراحة. يتكرر قصف بعض المناطق ليلةً بعدليلة. نتذكر ما آلت إليه الأوضاع في عامي 2014و2021، حين أُزهقت آلاف الأرواح. في كل مرةيتوجه أفراد طاقمنا الطبي إلى العمل، لا يعرفون إنكانوا سيرون عائلاتهم أو منازلهم مرة أخرى. يقولونإن الوضع مختلف هذه المرة. ففي الأيام الخمسةالأولى فقط٬ سُجِّلت 1,200 حالة وفاة. ما عساهميفعلون؟ أين يفترض بهم الذهاب؟”

وقال ماتياس كينيس، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في غزة:" يواجه ملايين الرجال والنساء والأطفال عقابًا جماعيًايتّخذ شكل حصار كامل وقصف عشوائي وتهديد بغزوبري يلوح في الأفق. لا بد من تأمين مواقع آمنةللسكان، كما يجب أن يُسمَح للإمدادات الإنسانيةبالوصول إلى غزة. من الضروري كذلك تلقي المصابينوالجرحى للرعاية الطبية. ولا بد من حماية المرافقوالطواقم الطبية، فالمستشفيات وسيارات الإسعافليست هدفًا.

تفرض الحكومة الإسرائيلية حصارًا بلا ضمير علىالقطاع، يشمل منع الغذاء والمياه والوقود والكهرباء.وبعد 16 عامًا من الحصار العسكري على قطاعغزة، فإن الهياكل الطبية هناك مستنزفة أساسًا؛ ولايترك هذا الحصار أي متنفس للمرضى العالقين فيدوامة القتال ولا للكوادر الطبية. فهو يمثل منعًا متعمدًاللمواد المنقذة للحياة؛ وعليه يجب إتاحة دخول هذهالإمدادات الكوادر الطبية الأساسية بشكل عاجل.

"بحسب الكوادر الطبية في مستشفيات وزارةالصحة، فإن أدوية التخدير والمسكنات في طريقهاللنفاد. ومن جانب أطباء بلا حدود، فقد نقلنامستلزمات طبية من مخزوننا الطبي الذي يكفيلشهرين إلى مستشفى العودة، وقد استعملنا إلى الآنمخزون ثلاثة أسابيع في غضون ثلاثة أيام".

داروين دياز، المنسق الطبي لأطباء بلا حدود في غزة قالت :"تعاني تنقلات فريق أطباء بلا حدود وخاصة طاقمهالطبي من قيود شديدة منذ يوم السبت، فهم عاجزونعن إيجاد