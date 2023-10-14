الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، وســـــبل وقف العدوان الإسرائيلي على شــعبنا بشكل فوري.

وأكد سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، ضرورة توفير الحماية لشعبنا، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وقدم الرئيس الشكر لرئيس الوزراء روته على المساعدات التي تقدمها هولندا وعلى ما ستقدمه من مساعدات انسانية في هذه الاوقات الصعبة.

وطالب الرئيس جميع الجهات المعنية بالضغط على اسرائيل لمنع المستوطنين المتطرفين من الاعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وكذلك منع المتطرفين من اقتحام المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس.

وجدد الرئيس الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا لن نسمح بتكرارها ابدا.

وأكد سيادته أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، أن بلاده ستقديم مساعداتها الانسانية للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق سيتواصل في هذا الشأن مع جميع الاطراف المعنية.

وتم الاتفاق على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة.



