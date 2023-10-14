الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، وســـــبل وقف العدوان الإسرائيلي على شــعبنا بشكل فوري.
وأكد سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، ضرورة توفير الحماية لشعبنا، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.
وقدم الرئيس الشكر لرئيس الوزراء روته على المساعدات التي تقدمها هولندا وعلى ما ستقدمه من مساعدات انسانية في هذه الاوقات الصعبة.
وطالب الرئيس جميع الجهات المعنية بالضغط على اسرائيل لمنع المستوطنين المتطرفين من الاعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وكذلك منع المتطرفين من اقتحام المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس.
وجدد الرئيس الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا لن نسمح بتكرارها ابدا.
وأكد سيادته أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، أن بلاده ستقديم مساعداتها الانسانية للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق سيتواصل في هذا الشأن مع جميع الاطراف المعنية.
وتم الاتفاق على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
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