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استشهاد الطفل محمد عدوان من فرعون متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

10/14/2023 2:13:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم السبت، عن استشهاد
الطفل محمد رفعت محمد عدوان (16 عاما)، من فرعون جنوب طولكرم، متأثرا بإصابته الحرجة خلال مواجهات غرب البلدة، الأسبوع الماضي.

وكان الطفل عدوان، قد أصيب يوم الثلاثاء الماضي بعيار ناري في الظهر، خلال مواجهات اندلعت في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب فرعون، وبعد اجراء عدة عمليات له في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله،
والذي أعلن عن استشهاده، مساء اليوم.

وبارتقاء الشهيد عدوان يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ امس الجمعة الى سبعة.


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