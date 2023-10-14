استشهاد الطفل محمد عدوان من فرعون متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم السبت، عن استشهاد
الطفل محمد رفعت محمد عدوان (16 عاما)، من فرعون جنوب طولكرم، متأثرا بإصابته الحرجة خلال مواجهات غرب البلدة، الأسبوع الماضي.
وكان الطفل عدوان، قد أصيب يوم الثلاثاء الماضي بعيار ناري في الظهر، خلال مواجهات اندلعت في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب فرعون، وبعد اجراء عدة عمليات له في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله،
والذي أعلن عن استشهاده، مساء اليوم.
وبارتقاء الشهيد عدوان يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ امس الجمعة الى سبعة.
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