الاحتلال يعتقل جريحا وشابا من القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جريحا، وشابا آخر، من القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح المقدسي محمد أبو ميالة، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى "هداسا عين كارم"، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه الخميس الماضي.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور، جنوب شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد خضر أبو الهوى.



