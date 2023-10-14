المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN/تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وردد المشاركون في التظاهرة، الشعارات المطالبة بإقالة نتنياهو، وانتقدوا إدارة حكومته للأوضاع الراهنة، مشيرين إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة عملت طوال الأشهر الماضية على إجراء تعديلات على جهاز القضاء لتقويض الديمقراطية في إسرائيل، بدل توفير الأمن للإسرائيليين، على حد قولهم.
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