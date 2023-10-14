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المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو

10/14/2023 2:13:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN/تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وردد المشاركون في التظاهرة، الشعارات المطالبة بإقالة نتنياهو، وانتقدوا إدارة حكومته للأوضاع الراهنة، مشيرين إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة عملت طوال الأشهر الماضية على إجراء تعديلات على جهاز القضاء لتقويض الديمقراطية في إسرائيل، بدل توفير الأمن للإسرائيليين، على حد قولهم.


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