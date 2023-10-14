وزيرة الصحة: استشهاد 28 كادرا طبيا وتضرر 15 مركزا طبيا منذ بداية العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.
وأضافت الكيلة في بيان صحفي اليوم السبت، أن 15 مركزا طبيا
تضررت جراء القصف، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال
عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ23
مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.
وجددت مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الإسرائيلي.
وأضافت أن قوات الاحتلال تهدد يوميا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضا جراء القصف الإسرائيلي.
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