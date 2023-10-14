وزيرة الصحة: استشهاد 28 كادرا طبيا وتضرر 15 مركزا طبيا منذ بداية العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي اليوم السبت، أن 15 مركزا طبيا

تضررت جراء القصف، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال

عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ23

مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وجددت مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تهدد يوميا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضا جراء القصف الإسرائيلي.