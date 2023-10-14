المصريين الأفارقة تشارك فى فعاليات المنتدى الاقتصادى التركى الأفريقى

MENAFN - Al-Borsa News) شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادى والتجارى التركى الأفريقى فى مدينة إسطنبول، والذى اختتم أمس بحضور وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الأفريقية من 53 دولة من القارة و1700 رجل أعمال بخلاف ممثلو 24 دولة.

وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية بحثت مع نحو 500 رجل أعمال فى لقاءات ثنائية زيادة التبادل التجارى مع دول القارة خاصة فى مجالات التصنيع والصناعات الزراعية.

وأضاف إسماعيل، أن حجم التجارة التركية مع الدول الأفريقية سجل نحو 20 مليار دولار، وتستهدف إسطنبول زيادة حجم التجارة مع دول القارة إلى 75 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية فى أفريقيا تجاوز 80 مليار دولار فى حين بلغت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر نحو 180 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022 مقابل نحو 138 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021 بنسبة ارتفاع تتجاوز 30%.

وقال إسماعيل، إن المنتدى تناول أيضا زيادة التعاون بين تركيا والدول الأفريقية وفرص الاستثمار فى البنية التحتية، وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على مجال التحول الرقمى فى أفريقيا.