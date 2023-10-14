المصريين الأفارقة تشارك فى فعاليات المنتدى الاقتصادى التركى الأفريقى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادى والتجارى التركى الأفريقى فى مدينة إسطنبول، والذى اختتم أمس بحضور وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الأفريقية من 53 دولة من القارة و1700 رجل أعمال بخلاف ممثلو 24 دولة.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية بحثت مع نحو 500 رجل أعمال فى لقاءات ثنائية زيادة التبادل التجارى مع دول القارة خاصة فى مجالات التصنيع والصناعات الزراعية.
وأضاف إسماعيل، أن حجم التجارة التركية مع الدول الأفريقية سجل نحو 20 مليار دولار، وتستهدف إسطنبول زيادة حجم التجارة مع دول القارة إلى 75 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية فى أفريقيا تجاوز 80 مليار دولار فى حين بلغت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر نحو 180 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022 مقابل نحو 138 مليون دولار خلال العام المالى 2020-2021 بنسبة ارتفاع تتجاوز 30%.
وقال إسماعيل، إن المنتدى تناول أيضا زيادة التعاون بين تركيا والدول الأفريقية وفرص الاستثمار فى البنية التحتية، وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على مجال التحول الرقمى فى أفريقيا.
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