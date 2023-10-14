((بيتى)) تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة بيتى للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة المراعى، لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال العام المقبل.

قال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيتى للصناعات الغذائية، إن الشركة ستقوم بتخصيص تلك الاستثمارات لتطوير وإضافة خطوط إنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز صادرات الشركة، موضحًا أن المصنع يعمل حاليًا بنحو 60% من سعته البنائية ونسعى للوصول إلى الطاقة الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وايلى لـ((البورصة))، أن الاستثمارات تستهدف أيضَا زيادة الطاقة الاستيعابية وطرح منتجات جديدة فى السوق المحلى قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن ((بيتى)) تقدم بالفعل نحو 100 منتج، وتدرس فى الوقت الحالى إطلاق منتجات جديدة فى العصائر والألبان والزبادى، مع التركيز على رفع نسبة الصادرات.

وأشار إلى أن الصادرات تمثل أكثر من 10% من إنتاج الشركة، وارتفع حجم صادرات الشركة خلال العام الحالى بمعدل ثلاثة أضعاف، مع خطة لزيادتها خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تستحوذ على أكثر من 30% من سوق العصائر والزبادى فى مصر، بخلاف تصديرها إلى 45 دولة، بينها 21 دولة أفريقية.

وأكد أن ((بيتى)) تستهدف زيادة حصتها السوقية من كل القطاعات التى تعمل بها خاصة قطاع الزبادى الذى يشهد نمو فى الطلب فى السوق المحلية، موضحًا أن النمو ضرورة ملحة رغم التحديات.

وتابع أن الشركة تتأقلم سريعا مع التحديات الاقتصادية المتغيرة فى السوق المصرية، والتركيز على الصادرات لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن معدلات التضخم المرتفعة أثرت بلا شك على القوة الشرائية وعلى أسعار المنتجات.

وتابع أن التضخم يؤثر على الشركات والجمهور على حد سواء، وعلى المستثمر المحاولة للتأقلم مع المتغيرات قدر المستطاع.

وأشار إلى أن شركته طورت أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة حتى الآن وتخطط للمزيد فى إطار خطة الشركة لدعم صغار المنتجين، لافتًا إلى أن هناك مزيدًا من التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتطوير وتحسين مراكز تجميع الألبان وزيادة إنتاجية المزارعين وتعزيز جودة منتجاتهم.

أضاف أن الشركة استثمرت الشركة أكثر من 10 ملايين جنيه لضمان تطوير قدرات تحليلية للحفاظ على الجودة وتجرى أكثر من 11 مليون عملية تحليل سنويًا.