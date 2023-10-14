((بيتى)) تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة بيتى للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة المراعى، لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال العام المقبل.
قال مارك وايلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيتى للصناعات الغذائية، إن الشركة ستقوم بتخصيص تلك الاستثمارات لتطوير وإضافة خطوط إنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز صادرات الشركة، موضحًا أن المصنع يعمل حاليًا بنحو 60% من سعته البنائية ونسعى للوصول إلى الطاقة الكاملة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وايلى لـ((البورصة))، أن الاستثمارات تستهدف أيضَا زيادة الطاقة الاستيعابية وطرح منتجات جديدة فى السوق المحلى قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أن ((بيتى)) تقدم بالفعل نحو 100 منتج، وتدرس فى الوقت الحالى إطلاق منتجات جديدة فى العصائر والألبان والزبادى، مع التركيز على رفع نسبة الصادرات.
وأشار إلى أن الصادرات تمثل أكثر من 10% من إنتاج الشركة، وارتفع حجم صادرات الشركة خلال العام الحالى بمعدل ثلاثة أضعاف، مع خطة لزيادتها خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الشركة تستحوذ على أكثر من 30% من سوق العصائر والزبادى فى مصر، بخلاف تصديرها إلى 45 دولة، بينها 21 دولة أفريقية.
وأكد أن ((بيتى)) تستهدف زيادة حصتها السوقية من كل القطاعات التى تعمل بها خاصة قطاع الزبادى الذى يشهد نمو فى الطلب فى السوق المحلية، موضحًا أن النمو ضرورة ملحة رغم التحديات.
وتابع أن الشركة تتأقلم سريعا مع التحديات الاقتصادية المتغيرة فى السوق المصرية، والتركيز على الصادرات لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن معدلات التضخم المرتفعة أثرت بلا شك على القوة الشرائية وعلى أسعار المنتجات.
وتابع أن التضخم يؤثر على الشركات والجمهور على حد سواء، وعلى المستثمر المحاولة للتأقلم مع المتغيرات قدر المستطاع.
وأشار إلى أن شركته طورت أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة حتى الآن وتخطط للمزيد فى إطار خطة الشركة لدعم صغار المنتجين، لافتًا إلى أن هناك مزيدًا من التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتطوير وتحسين مراكز تجميع الألبان وزيادة إنتاجية المزارعين وتعزيز جودة منتجاتهم.
أضاف أن الشركة استثمرت الشركة أكثر من 10 ملايين جنيه لضمان تطوير قدرات تحليلية للحفاظ على الجودة وتجرى أكثر من 11 مليون عملية تحليل سنويًا.
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