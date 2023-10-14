مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو في بورسعيد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية“3 يوليو” بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الذي يقام على مساحة 7 آلاف م2.
وأشار محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إلى أن المحافظة قامت مؤخراً بطرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين بجنوب بورسعيد، في أنشطة: المواد الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، والأنشطة الهندسية، بمساحات مختلفة تبدأ من 180 م2، وتصل إلى 1725 م2، وذلك باشتراطات محددة.
وأوضح المحافظ أن المُجمع الصناعي الجديد يسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية، ويدعم الصناعة المصرية من خلال إيجاد فرص جديدة للنمو وتسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح أبواب التصدير إلى أسواق عالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع تنفيذ عدد اكبر من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأضاف أن محافظة بورسعيد تجري استطلاع رغبة للحصول على وحدات صناعية في مجمع الصناعات المغذية“3 يوليو” الذي يتم البدء في الخطوات التنفيذية لإقامته، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء، أيضا، مصنع شركة“غازات” للغازات الطبية والصناعية.
وقال محمد حمدون مالك المصنع، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 15 مليون دولار خلال عام ونصف العام.
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