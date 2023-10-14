مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو في بورسعيد

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية“3 يوليو” بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الذي يقام على مساحة 7 آلاف م2.

وأشار محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إلى أن المحافظة قامت مؤخراً بطرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين بجنوب بورسعيد، في أنشطة: المواد الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، والأنشطة الهندسية، بمساحات مختلفة تبدأ من 180 م2، وتصل إلى 1725 م2، وذلك باشتراطات محددة.

وأوضح المحافظ أن المُجمع الصناعي الجديد يسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية، ويدعم الصناعة المصرية من خلال إيجاد فرص جديدة للنمو وتسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح أبواب التصدير إلى أسواق عالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع تنفيذ عدد اكبر من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأضاف أن محافظة بورسعيد تجري استطلاع رغبة للحصول على وحدات صناعية في مجمع الصناعات المغذية“3 يوليو” الذي يتم البدء في الخطوات التنفيذية لإقامته، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، أيضا، مصنع شركة“غازات” للغازات الطبية والصناعية.

وقال محمد حمدون مالك المصنع، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 15 مليون دولار خلال عام ونصف العام.