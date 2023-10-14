شعبة الجلود تدعو الشركات العالمية للاستثمار فى ((الروبيكى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنسق شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية مع الجهات الحكومة لدعوة الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع المنتجات الجلدية للاستثمار فى مدينة الروبيكي بالتزامن مع طرح 100 مصنع جديد بالمدينة.
قال محمد مهران، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن طرح المصانع على المستثمرين يجب أن يكون مختلفًا من خلال دعوة البراندات العالمية فى القطاع لشراء وحدات بالمدينة وبدء عمليات التصنيع والإنتاج بدلا من الاعتماد على مصانع محلية فقط.
أضاف ((مهران)) لـ ((البورصة))، أن تكليف منظمات الأعمال بالترويج للفرص الاستثمارية فى مدينة الروبيكي، يساهم فى تسريع عملية الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية والقدرة على صنع منتج عالمى يحمل العلامة التجارية“صنع فى مصر”.
وافتتحت مجلس الوزراء مدينة الروبيكي يوليو 2020 بمدينة بدر على مساحة 506 أفدنة بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا فى مجال دباغة وتصنيع الجلود.
طالب رئيس الشعبة الحكومة بإقامة معرض دائم بمدينة الروبيكي لمساعدة المصانع فى تسويق إنتاجهم، بالإضافة إلى منح الشركات قروض ميسرة حتى تتمكن من شراء جميع الاحتياجات من الخامات والماكينات الحديثة.
لفت إلى أن النظرة بعين الاهتمام لمدينة الروبيكي باعتبارها أول مدينة متخصصة فى الشرق الأوسط لدباغة الجلود، ومعالجة المشكلات التى تعيقها وبالتحديد أزمة التراخيص، والانتهاء من تخصيص الوحدات للمستثمرين يعجل يتحقيق الاستفادة المستهدفة.
كتبت_ تقى أيمن
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