شعبة الجلود تدعو الشركات العالمية للاستثمار فى ((الروبيكى))

MENAFN - Al-Borsa News) تنسق شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية مع الجهات الحكومة لدعوة الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع المنتجات الجلدية للاستثمار فى مدينة الروبيكي بالتزامن مع طرح 100 مصنع جديد بالمدينة.

قال محمد مهران، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن طرح المصانع على المستثمرين يجب أن يكون مختلفًا من خلال دعوة البراندات العالمية فى القطاع لشراء وحدات بالمدينة وبدء عمليات التصنيع والإنتاج بدلا من الاعتماد على مصانع محلية فقط.

أضاف ((مهران)) لـ ((البورصة))، أن تكليف منظمات الأعمال بالترويج للفرص الاستثمارية فى مدينة الروبيكي، يساهم فى تسريع عملية الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية والقدرة على صنع منتج عالمى يحمل العلامة التجارية“صنع فى مصر”.

وافتتحت مجلس الوزراء مدينة الروبيكي يوليو 2020 بمدينة بدر على مساحة 506 أفدنة بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا فى مجال دباغة وتصنيع الجلود.

طالب رئيس الشعبة الحكومة بإقامة معرض دائم بمدينة الروبيكي لمساعدة المصانع فى تسويق إنتاجهم، بالإضافة إلى منح الشركات قروض ميسرة حتى تتمكن من شراء جميع الاحتياجات من الخامات والماكينات الحديثة.

لفت إلى أن النظرة بعين الاهتمام لمدينة الروبيكي باعتبارها أول مدينة متخصصة فى الشرق الأوسط لدباغة الجلود، ومعالجة المشكلات التى تعيقها وبالتحديد أزمة التراخيص، والانتهاء من تخصيص الوحدات للمستثمرين يعجل يتحقيق الاستفادة المستهدفة.





كتبت_ تقى أيمن



