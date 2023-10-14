860 مليون دولار زيادة بصادرات مواد البناء خلال أول 8 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول 8 شهور من العام الجارى لتسجل 5.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المحلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن صادرات المجلس ارتفعت بقيمة وصلت إلى 860 مليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت مدعومة بفتح أسواق جديدة بدول أفريقيا وأوروبا.

أضاف جمال الدين لـ“البورصة” أن صادرات قطاعات الصناعات المعدنية سجل 3.7 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة 20% عن الفترة المماثلة من العام الماضى؛ فيما سجلت صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات نحو 1.8 مليار دولار بنمو 14% مقابل الفترة المماثلة.

بينما سجل صادرات القطاع المعدنى نحو 1.6 مليار دولار؛ فيما تصدر الرخام والجرانيت صادرات قطاعات مواد البناء ليسجل نحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.

وجاء قطاع مواد البناء فى الترتيب الثانى لإجمالى صادرات المجالس التصديرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى حيث ارتفعت إجمالى صادرات المجالس لتسجل 22.850 مليار دولار مقابل 22.854 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام 2022.

وتصدرت إيطاليا أكبر الدول المستوردة لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة تصل إلى نحو 561 مليون دولار، تلاها الإمارات العربية المتحدة بنحو 445 مليون دولار ثم تركيا بقيمة تصل لـ407 ملايين دولار .

وقال جمال الدين فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن المجلس يستهدف تحقيق نمو سنوي لصادرات المجلس تتراوح بين 10% و15%.

ولفت إلى أن نصيب القطاع من برنامج المساندة التصديرية لم يتجاوز 2% وبقيمة تصل إلى نحو 160 مليون دولار من الميزانية المخصصة للقطاعات التصديرية.