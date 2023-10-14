860 مليون دولار زيادة بصادرات مواد البناء خلال أول 8 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول 8 شهور من العام الجارى لتسجل 5.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المحلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن صادرات المجلس ارتفعت بقيمة وصلت إلى 860 مليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت مدعومة بفتح أسواق جديدة بدول أفريقيا وأوروبا.
أضاف جمال الدين لـ“البورصة” أن صادرات قطاعات الصناعات المعدنية سجل 3.7 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة 20% عن الفترة المماثلة من العام الماضى؛ فيما سجلت صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات نحو 1.8 مليار دولار بنمو 14% مقابل الفترة المماثلة.
بينما سجل صادرات القطاع المعدنى نحو 1.6 مليار دولار؛ فيما تصدر الرخام والجرانيت صادرات قطاعات مواد البناء ليسجل نحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
وجاء قطاع مواد البناء فى الترتيب الثانى لإجمالى صادرات المجالس التصديرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى حيث ارتفعت إجمالى صادرات المجالس لتسجل 22.850 مليار دولار مقابل 22.854 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام 2022.
وتصدرت إيطاليا أكبر الدول المستوردة لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة تصل إلى نحو 561 مليون دولار، تلاها الإمارات العربية المتحدة بنحو 445 مليون دولار ثم تركيا بقيمة تصل لـ407 ملايين دولار .
وقال جمال الدين فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن المجلس يستهدف تحقيق نمو سنوي لصادرات المجلس تتراوح بين 10% و15%.
ولفت إلى أن نصيب القطاع من برنامج المساندة التصديرية لم يتجاوز 2% وبقيمة تصل إلى نحو 160 مليون دولار من الميزانية المخصصة للقطاعات التصديرية.
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