كينيا تنظم مؤتمرًا تجاريًا فى مصر ديسمبر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تنظم دولة كينيا ممثلة فى السفارة الكينية بالقاهرة مؤتمرًا فى مصر لبحث الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجارى مع الجانب المصرى ديسمبر المقبل.

قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المستشار التجاري بالسفارة الكينية دعا الغرفة التجارية للمشاركة فى المؤتمر، ومن المرتقب أن يحضر نحو 150 شركة كينية فى قطاعات عدة أبرزها الجلود، والشاى، والزيوت.

أشار إلى أن تذبذب الحركة التجارية والظروف الاقتصادية أثرت على الصادرات المصرية لكينيا العام الماضى وستعمل الغرفة على توقيع أكبر عدد من التعاقدات مع الشركات الكينية على هامش المؤتمر.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ 637.4 مليون دولار عام 2021، وفقًا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء.

ذكر أن كينيا متمسكه بالتعاون مع مصر لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتم الاتفاق على إرسال قائمة بأسماء الشركات المشاركة بالمؤتمر لعرضها على أعضاء الغرفة للتنسيق فيما بينهم.

لفت إلى أن أولويات الغرفة تتمثل فى المساهمة فى توفير العملةالصعبة عن طريق مساعدة الشركات على التصدير، ومن المرتقب استقبال وفود من الهند والصين خلال الفترة الماضية .

أردف إلى أن أغلب القطاعات المستهدف التعاون فيها هى الملابس الجاهزة والمنسوجات، والجلود، واللحوم.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7مليون دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 382 مليون دولار خلال 2021.





كتبت_ مريم الرميحي