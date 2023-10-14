كينيا تنظم مؤتمرًا تجاريًا فى مصر ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنظم دولة كينيا ممثلة فى السفارة الكينية بالقاهرة مؤتمرًا فى مصر لبحث الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجارى مع الجانب المصرى ديسمبر المقبل.
قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المستشار التجاري بالسفارة الكينية دعا الغرفة التجارية للمشاركة فى المؤتمر، ومن المرتقب أن يحضر نحو 150 شركة كينية فى قطاعات عدة أبرزها الجلود، والشاى، والزيوت.
أشار إلى أن تذبذب الحركة التجارية والظروف الاقتصادية أثرت على الصادرات المصرية لكينيا العام الماضى وستعمل الغرفة على توقيع أكبر عدد من التعاقدات مع الشركات الكينية على هامش المؤتمر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ 637.4 مليون دولار عام 2021، وفقًا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء.
ذكر أن كينيا متمسكه بالتعاون مع مصر لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتم الاتفاق على إرسال قائمة بأسماء الشركات المشاركة بالمؤتمر لعرضها على أعضاء الغرفة للتنسيق فيما بينهم.
لفت إلى أن أولويات الغرفة تتمثل فى المساهمة فى توفير العملةالصعبة عن طريق مساعدة الشركات على التصدير، ومن المرتقب استقبال وفود من الهند والصين خلال الفترة الماضية .
أردف إلى أن أغلب القطاعات المستهدف التعاون فيها هى الملابس الجاهزة والمنسوجات، والجلود، واللحوم.
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7مليون دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 382 مليون دولار خلال 2021.
كتبت_ مريم الرميحي
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