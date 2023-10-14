4 مليارات دولار قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 33.3% خلال العام الماضي لتصل إلى أربعة مليارات دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار في العام السابق له.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز اليوم السبت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، حيث تأتي زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية.

وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من تركيا انخفضت بنسبة 0.6% مسجلة 3.72 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 14%، و من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار.

وجري تصدير لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار، وأقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 194 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار.

وأوضح البيان أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022، جاء الحديد والصلب على رأس القائمة بقيمة بلغت 793 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 178 مليون دولار.

وكشف البيان أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع 30.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% ، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022.





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