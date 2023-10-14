4 مليارات دولار قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 33.3% خلال العام الماضي لتصل إلى أربعة مليارات دولار مقابل ثلاثة مليارات دولار في العام السابق له.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز اليوم السبت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، حيث تأتي زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية.
وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من تركيا انخفضت بنسبة 0.6% مسجلة 3.72 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 14%، و من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار.
وجري تصدير لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار، وأقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 194 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار.
وأوضح البيان أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022، جاء الحديد والصلب على رأس القائمة بقيمة بلغت 793 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 178 مليون دولار.
وكشف البيان أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع 30.3%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% ، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022.
أ ش أ
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