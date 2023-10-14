منتجى المكملات الغذائية يستهدف زيادة استثمارات القطاع إلى7 مليارات جنيه بنهاية 2024

تسعى جمعية مصدري ومنتجى المكملات الغذائية إلى زيادة استثمارات القطاع إلى 7 مليارات جنيه بنهاية 2024 مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضى، وذلك بدعم من مخاطبة الشركات العالمية العاملة فى القطاع لإقامة مشروعات فى مصر.

قال محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى لتلبية الطلب المتزايد على المكملات الغذائية محليًا.

أضاف لـ“البورصة” أن الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى وتبلغ نحو 110 مليون نسمة جعلته محط أنظار الكثير من الشركات العاملة فى القطاع وبالتحديد بعد جائحة كورونا والذى دفعت شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاهتمام بالمكملات الغذائية لتعزيز المناعة.

ويعمل فى السوق المصرى 3500 شركة مكملات غذائية، بينما عدد المصانع المنتجة يقدر بحوالى 24 مصنعاً، تضم الجمعية من الشركات والمصانع نحو 100 شركة و 3 مصانع، بحسب أنوار.

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية إن شركة“ناو” الأمريكية أحد أكبر شركات المكملات الغذائية فى أوروبا تسعى إلى إنشاء مصنع جديد فى مصر بعد 3 أعوام من تواجدها بالسوق المصرى.

وتأسست جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية عام 2022 للعمل على توحيد الرؤية والجهود بجانب إزالة العراقيل التى تواجه شركات القطاع من خلال التواصل مع الهيئات الحكومة على رأسها الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتقنين أوضاع الشركات الناشئة.

أشار إلى أن استراتيجية الجمعية تتمثل فى العمل على التواصل مع الدول الخارجية لزيادة صادرات القطاع خاصة أن المنتج المصرى يتمتع بسمعة جيدة فى تلك الأسواق.

لفت إلى أن صادرات القطاع سجلت 500 مليون دولار بنهاية عام 2022، وتسعى الجمعية للوصول إلى مليار دولار بنهاية عام 2028.

ذكر أن الجمعية تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية أبرزها الكوميسا وأغادير التى تعطى المنتج المصري ميزة تنافسية.

ذكر أن الجمعية تتواصل مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعمل على تنظيم بعثات تجارية للدول الأفريقية خلال العام المقبل، بما يدعم صادرات القطاع خاصة لدول الكوميسا.

أوضح أن شركات المكملات الغذائية أصبحت قادرة على تغطية أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلي؛ بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد فى ظل تصاعد أزمة العملة الصعبة.

لفت إلى أن نجاح الجمعية فى وقف العمل بقانون 572 ساعد القطاع فى زيادة صادراته؛ نظراً لأن دخول المكملات الغذائية تحت إطار شركات الدواء يجعل إجراءات تسجيل المنتج للدول الخارجية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات بينما عودتها لقطاع الصناعات الغذائية يجعل التسجيل يستغرق 3 أشهر فقط.

قال رئيس جمعية منتجى المكملات الغذائية، إن حجم تجارة قطاع المكملات الغذائية عالمياً بلغ 135 مليار دولار سنوياً.

أشار إلى أن أزمة المكملات الغذائية المغشوشة فى السوق المحلى تحتاج إلى تشديد الرقابة من قِبل الحكومة على الصيدليات، مضيفاً ضرورة زيادة وعى الأفراد لعدم شرائها من أماكن غير مضمونة والابتعاد عن الشراء الأون لاين من صفحات مجهولة المصدر.

استطرد أن القطاع يعاني من عدم وجود عمالة مدربة، و الشركات الكبرى بالقطاع تعتمد على جذب كوادر من القطاع الدوائي للعمل فى المصانع لامتلاكها خبرات كبيرة.

تابع أن القطاع يعتمد على 100% خامات مستوردة من الهند والصين بجانب بعض الدول الأوربية؛ نظراً لعدم توافرها محلياً.

استكمل أن خامات التصنيع يمكن الحصول عليها من الزراعة أو تصنيعها كميائياً، موضحاً أن الجانب التصنيعي مكلفاً إلا أنه قادر على توفير الكميات المطلوبة بصورة أسرع.

أوضح أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة 500% خلال الـ 3 سنوات الماضية، متوقعًا أن يساعد انضمام مصر لاتفاقية البريكس فى توفير خامات التصنيع بجانب فتح أسواق تصديرية داخل الدول الأعضاء.

أوضح أن تمويلات مبادرة الـ 11% تعطي الأولوية لشركات الدواء مقارنة بشركات المكملات الغذائية بما يعرقل عمليات التمويل لشركات القطاع.

وأطلقت الحكومة مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11% مع بداية العام الجارى، مقسمة إلى 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

ذكر أن الجمعية تطلع حالياً للاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بما يساهم في دعم شركات القطاع تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الاستدامة.

استكمل” أنور” أن الجمعية بدأت بالتواصل مع الحكومة بشأن مبادرات الاقتصاد الأخضر المقدمة من الاتحاد الأوروبي للاستفادة منها.