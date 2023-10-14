الدولية لتشغيل المعادن تنشئ مصنعًا لخلاطات المياه بـ35 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة الدولية لتشغيل المعادن ضخ استثمارات بقيمة 35 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد لخلاطات المياه، لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وفتح أسواق تصديرية بأفريقيا وأوروبا.

قال أمين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع سينفذ على عدد من المراحل، ووفق دراسة الجدوى سيتم افتتاحه بنهاية 2025.

أضاف لـ“البورصة” أن الشركة تسلمت أرض المصنع بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية وتعمل حالياً على ترخيصها استعدادًا للبدء فى أعمال الإنشاءات.

أشار إلى أن الدولية لتشغيل المعادن، تسعى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجي خلال العام المقبل للوصول إلى 12 ألف قطعة خلاط شهريًا مقابل 6 آلاف قطعة مستهدفه بنهاية العام الجارى.

تابع أن الشركة تراعى فى إنشاء مصنعها الجديد إدخال معدات تصنيع ذات تكنولوجيا مرتفعة، لتخفيض العمالة بنسبة تصل إلى 40%.

وتأسست الدولية لتشغيل المعادن عام 1999، بمنطقة أوسيم الصناعية بمحافظة الجيزة، وتتخصص فى تصنيع خلاطات المياه بأنواعها المختلفة.

ذكر عبدالهادى أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بالتزامن مع التوسعات الحالية وبالتحديد فى دول أفريقيا وأوروبا لزيادة القدرة التصديرية التى تمثل نحو 30% من إجمالى الإنتاج حاليًا.

ذكر أن الشركة تورد منتجاتها لمشروعات حكومية، أبرزها مشروع جنة مصر وسكن مصر، وتعول الشركة على النهضة العمرانية التى تنفذ فى مصر حاليًا لتنشيط مبيعات الشركة محليًا.

استكمل أن منتجات الشركة تعتمد على الشريحة المتوسطة حيث يتراوح سعر القطعة بين 1200 و2400 جنيه .

أوضح أن المصنع يعتمد على 70% خامات محليه تتمثل فى النحاس الذى يعد المكون الرئيسي للصناعة، بينما تستورد الشركة اكسسوارات الصناعة مثل الوصلات والمواسير نظرًا لانخفاض جودة البديل المحلى.