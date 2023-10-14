الدولية لتشغيل المعادن تنشئ مصنعًا لخلاطات المياه بـ35 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة الدولية لتشغيل المعادن ضخ استثمارات بقيمة 35 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد لخلاطات المياه، لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وفتح أسواق تصديرية بأفريقيا وأوروبا.
قال أمين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع سينفذ على عدد من المراحل، ووفق دراسة الجدوى سيتم افتتاحه بنهاية 2025.
أضاف لـ“البورصة” أن الشركة تسلمت أرض المصنع بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية وتعمل حالياً على ترخيصها استعدادًا للبدء فى أعمال الإنشاءات.
أشار إلى أن الدولية لتشغيل المعادن، تسعى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجي خلال العام المقبل للوصول إلى 12 ألف قطعة خلاط شهريًا مقابل 6 آلاف قطعة مستهدفه بنهاية العام الجارى.
تابع أن الشركة تراعى فى إنشاء مصنعها الجديد إدخال معدات تصنيع ذات تكنولوجيا مرتفعة، لتخفيض العمالة بنسبة تصل إلى 40%.
وتأسست الدولية لتشغيل المعادن عام 1999، بمنطقة أوسيم الصناعية بمحافظة الجيزة، وتتخصص فى تصنيع خلاطات المياه بأنواعها المختلفة.
ذكر عبدالهادى أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بالتزامن مع التوسعات الحالية وبالتحديد فى دول أفريقيا وأوروبا لزيادة القدرة التصديرية التى تمثل نحو 30% من إجمالى الإنتاج حاليًا.
ذكر أن الشركة تورد منتجاتها لمشروعات حكومية، أبرزها مشروع جنة مصر وسكن مصر، وتعول الشركة على النهضة العمرانية التى تنفذ فى مصر حاليًا لتنشيط مبيعات الشركة محليًا.
استكمل أن منتجات الشركة تعتمد على الشريحة المتوسطة حيث يتراوح سعر القطعة بين 1200 و2400 جنيه .
أوضح أن المصنع يعتمد على 70% خامات محليه تتمثل فى النحاس الذى يعد المكون الرئيسي للصناعة، بينما تستورد الشركة اكسسوارات الصناعة مثل الوصلات والمواسير نظرًا لانخفاض جودة البديل المحلى.
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