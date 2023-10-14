رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص لتنمية التصنيع المحلى وزيادة الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة، التى تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة فى التصدير، وتقليل الواردات.

وأضاف مدبولى، فى تصريحات خلال زيارته اليوم إلى محافظة بورسعيد، أنه حرص خلال زيارته لبورسعيد على تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفى مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية.

وأوضح أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتى بقدر الإمكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هى من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.

ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة فى مصر، مفادها أن هذا هو“الوقت الذهبي” للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التى تقدمها الدولة؛ بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتى ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.

وأكد مدبولى أن بعض المصانع التى تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل فى تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم تُعد“جيدة جدًا”.

وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع فى الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التى يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير أسبوعى من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى تتضمن تقليل معدلات التضخم، وإحداث انخفاض فى أسعار السلع وصولا لاستقرارها.