رئيس الوزراء: نعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية وتوجيه الدعم للقطاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الدولة بقطاع السياحة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مختلف ما تملكه من أصول، وخاصة في قطاع السياحة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم السبت، لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، حيث توجه إلى قرية“إيكلا” السياحية، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بها.
وقال مدبولى“إن ما شهدناه اليوم من أعمال تطوير لقرية“إيكلا” السياحية، ومشاركة القطاع الخاص في إدارة مثل هذه القري بمحافظة بورسعيد، إنما يسهم في إضافة عناصر جذب سياحي لمدينة بورسعيد الباسلة ووضعها على الخريطة السياحية لتعريف السائحين، سواء المحليين أو الاجانب، بقيمتها التاريخية والجغرافية، وما تتمتع به من مقومات تجعلها نقطة جذب سياحي”.
وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أنحاء قرية“إيكلا”، حيث تعرفوا على مكوناتها وما تقدمه من خدمات لروادها.. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة“نيو بلان” للتطوير العقاري، حول ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير القرية.
وأوضح المهندس وليد خليل أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها من جانب الشركة لتنفيذ أعمال التطوير وصلت إلى 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أعمال تطوير القرية شملت إنشاء ورفع كفاءة نحو 250 غرفة ووحدة فندقية، وكذا حوالي 130 وحدة سكنية، إلى جانب إقامة لاجون صناعي ضخم على مساحة 5000م2، وكذا حمامات سباحة بمساحات مختلفة مزودة“باكوا بارك”.
وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت أيضاً إنشاء ممرات مائية ونوافير، ورفع كفاءة المطاعم بالقرية، إلى جانب تطوير المبني الإداري، والكافيهات، والمحلات التجارية، منوها بأن ما تم تنفيذه من أعمال يتوافق مع معايير الاستدامة، وبما يحافظ على البيئة.
وشدد على أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لقرية“إيكلا” السياحية، يأتي في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات السياحية ببورسعيد، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
أ ش أ
MENAFN14102023000202011048ID1107240598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.