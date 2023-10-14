رئيس الوزراء: نعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية وتوجيه الدعم للقطاع

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الدولة بقطاع السياحة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مختلف ما تملكه من أصول، وخاصة في قطاع السياحة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم السبت، لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، حيث توجه إلى قرية“إيكلا” السياحية، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بها.

وقال مدبولى“إن ما شهدناه اليوم من أعمال تطوير لقرية“إيكلا” السياحية، ومشاركة القطاع الخاص في إدارة مثل هذه القري بمحافظة بورسعيد، إنما يسهم في إضافة عناصر جذب سياحي لمدينة بورسعيد الباسلة ووضعها على الخريطة السياحية لتعريف السائحين، سواء المحليين أو الاجانب، بقيمتها التاريخية والجغرافية، وما تتمتع به من مقومات تجعلها نقطة جذب سياحي”.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أنحاء قرية“إيكلا”، حيث تعرفوا على مكوناتها وما تقدمه من خدمات لروادها.. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة“نيو بلان” للتطوير العقاري، حول ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير القرية.

وأوضح المهندس وليد خليل أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها من جانب الشركة لتنفيذ أعمال التطوير وصلت إلى 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أعمال تطوير القرية شملت إنشاء ورفع كفاءة نحو 250 غرفة ووحدة فندقية، وكذا حوالي 130 وحدة سكنية، إلى جانب إقامة لاجون صناعي ضخم على مساحة 5000م2، وكذا حمامات سباحة بمساحات مختلفة مزودة“باكوا بارك”.

وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت أيضاً إنشاء ممرات مائية ونوافير، ورفع كفاءة المطاعم بالقرية، إلى جانب تطوير المبني الإداري، والكافيهات، والمحلات التجارية، منوها بأن ما تم تنفيذه من أعمال يتوافق مع معايير الاستدامة، وبما يحافظ على البيئة.

وشدد على أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لقرية“إيكلا” السياحية، يأتي في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات السياحية ببورسعيد، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.





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