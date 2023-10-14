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وائل فرحات: إقبال كبير من العرب على الاستثمار العقارى فى مصر - جريدة البورصة

10/14/2023 2:02:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) 07قال وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، إن نحو 60% من العرب المقيمين فى مصر يرغبون فى تملك العقارات سواء كانت سكنية أو بأنشطة استثمارية أخرى.

وأضاف فرحات، أن الإقبال العربى يرجع إلى التطور الكبير الذى شهده القطاع العقارى المصرى خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الطلب العقارى للجاليات العربية فى مصر على المنتج العقارى السكنى متزايد باستمرار بسبب الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وأشار إلى أن السوق المصرى يضم العديد من المشاريع السكنية الفاخرة والمنتجعات السياحية فى مصر والتى تلبى الاحتياجات المختلفة للمستثمرين العرب.

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