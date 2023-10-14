وائل فرحات: إقبال كبير من العرب على الاستثمار العقارى فى مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
07قال وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، إن نحو 60% من العرب المقيمين فى مصر يرغبون فى تملك العقارات سواء كانت سكنية أو بأنشطة استثمارية أخرى.
وأضاف فرحات، أن الإقبال العربى يرجع إلى التطور الكبير الذى شهده القطاع العقارى المصرى خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الطلب العقارى للجاليات العربية فى مصر على المنتج العقارى السكنى متزايد باستمرار بسبب الاستقرار السياسى والاقتصادى.
وأشار إلى أن السوق المصرى يضم العديد من المشاريع السكنية الفاخرة والمنتجعات السياحية فى مصر والتى تلبى الاحتياجات المختلفة للمستثمرين العرب.
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