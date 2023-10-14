((المراسم)) تستثمر 5 مليارات جنيه لتطوير ((MAR VILLE)) فى ((زايد الجديدة)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) المشروع بمساحة 111 فداناً ويطور بالشراكة مع مجموعة ((بوخمسين))
طرحت شركة ((المراسم الدولية للتطوير العمرانى))، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية مشروع ((MAR VILLE)) بمدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة 111 فداناً بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ مشروع ((MAR VILLE)) يطور بالشراكة مع مجموعة ((بوخسمين)) القابضة مالكة الأرض، وتتولى شركة ((المراسم)) تنفيذ وتمويل جميع مراحل المشروع.
وأوضحت أن المشروع بنشاط سكنى متكامل الخدمات، ويتم تنفيذه على 7 سنوات، ويقدم وحدات كاملة التشطيب بالتكييفات، ويضم شققاً سكنية، ووحدات دوبليكس، وفيلات مستقلة، وتاون هاوس، وتوين هاوس.
وقالت إنَّ المشروع يوفر وحدات بمساحات متنوعة تلبى احتباجات العملاء تتراوح من 110 إلى 290 متراً مربعاً للشقق، ومن 200 إلى 350 متر للفيلات والتاون هاوس، ومن المخطط بدء تسليم الوحدات خلال عام 2026.
وتبدأ أسعار البيع بالمشروع من 55 ألف جنيه للمتر المربع، وتوفر الشركة أنظمة سداد متنوعة بمقدم يبدأ من 5% وتقسيط على 8 سنوات، كما يسدد العميل 100 ألف جنيه قيمة شيك حجز للشقق، و150 ألف جنيه للفيلات قابلة للاسترداد.
وبدأت شركة ((المراسم)) استثماراتها فى قطاع التطوير العقارى فى مصر عام 2017 من خلال إطلاق مشروع ((فيفث سكوير)) و((فيلا سكوير))، بالإضافة إلى وحدات مشروع ((ليك ريزيدنس)) ومول ((المراسم))، كما شاركت فى تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها توسعات مطارى الغردقة وشرم الشيخ، ونادى الرحاب وفندق فيرمونت، كما تشارك فى إنشاء مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة.
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