((المراسم)) تستثمر 5 مليارات جنيه لتطوير ((MAR VILLE)) فى ((زايد الجديدة)) - جريدة البورصة

طرحت شركة ((المراسم الدولية للتطوير العمرانى))، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية مشروع ((MAR VILLE)) بمدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة 111 فداناً بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ مشروع ((MAR VILLE)) يطور بالشراكة مع مجموعة ((بوخسمين)) القابضة مالكة الأرض، وتتولى شركة ((المراسم)) تنفيذ وتمويل جميع مراحل المشروع.

وأوضحت أن المشروع بنشاط سكنى متكامل الخدمات، ويتم تنفيذه على 7 سنوات، ويقدم وحدات كاملة التشطيب بالتكييفات، ويضم شققاً سكنية، ووحدات دوبليكس، وفيلات مستقلة، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

وقالت إنَّ المشروع يوفر وحدات بمساحات متنوعة تلبى احتباجات العملاء تتراوح من 110 إلى 290 متراً مربعاً للشقق، ومن 200 إلى 350 متر للفيلات والتاون هاوس، ومن المخطط بدء تسليم الوحدات خلال عام 2026.

وتبدأ أسعار البيع بالمشروع من 55 ألف جنيه للمتر المربع، وتوفر الشركة أنظمة سداد متنوعة بمقدم يبدأ من 5% وتقسيط على 8 سنوات، كما يسدد العميل 100 ألف جنيه قيمة شيك حجز للشقق، و150 ألف جنيه للفيلات قابلة للاسترداد.

وبدأت شركة ((المراسم)) استثماراتها فى قطاع التطوير العقارى فى مصر عام 2017 من خلال إطلاق مشروع ((فيفث سكوير)) و((فيلا سكوير))، بالإضافة إلى وحدات مشروع ((ليك ريزيدنس)) ومول ((المراسم))، كما شاركت فى تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها توسعات مطارى الغردقة وشرم الشيخ، ونادى الرحاب وفندق فيرمونت، كما تشارك فى إنشاء مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة.