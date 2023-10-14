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350 مليون جنيه استثمارات ضختها نيو بلان في تطوير قرية إيكلا - جريدة البورصة

10/14/2023 2:02:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تنفيذه من أعمال تطوير في قرية إيكلا السياحية بمدينة بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع السياحة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مختلف ما تملكه من أصول، وخاصة فى قطاع السياحة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

وقال:“ما شهدناه اليوم من أعمال تطوير لقرية إيكلا السياحية، ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة مثل هذه القري بمحافظة بورسعيد، إنما يسهم فى إضافة عناصر جذب سياحي لمدينة بورسعيد الباسلة ووضعها على الخريطة السياحية لتعريف السائحين سواء المحليين أو الاجانب بقيمتها التاريخية والجغرافية، وما تتمتع به من مقومات تجعلها نقطة جذب سياحي”.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان للتطوير العقاري، حول ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير القرية، الذي أوضح أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها من جانب الشركة لتنفيذ أعمال التطوير وصلت إلى 350 مليون جنيه.

كما أشار إلى أن أعمال تطوير القرية شملت إنشاء ورفع كفاءة نحو 250 غرفة ووحدة فندقية، وكذا حوالي 130 وحدة سكنية، إلى جانب إقامة لاجون صناعي ضخم على مساحة 5000م2، وكذا حمامات سباحة بمساحات مختلفة مزودة باكوا بارك.

وأضاف:“تضمنت أعمال التطوير أيضاً إنشاء ممرات مائية ونوافير، ورفع كفاءة المطاعم بالقرية، هذا إلى جانب تطوير المبني الإداري، والكافيهات، والمحلات التجارية”، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أعمال يتوافق مع معايير الاستدامة، وبما يحافظ على البيئة.

ونوه خليل إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لقرية إيكلا السياحية، يأتي فى إطار زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات السياحية ببورسعيد، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

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