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السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا

10/14/2023 10:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير الاردني لدى جمهورية رومانيا الصديقة، معتز الخصاونة، أوراق اعتماده إلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لديها.




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