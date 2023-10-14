السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا

السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا
التاريخ
10/14/2023 10:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير الاردني لدى جمهورية رومانيا الصديقة، معتز الخصاونة، أوراق اعتماده إلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لديها.
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