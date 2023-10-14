لقطات من القصف القسامي المكثف صوب المحتل - فيديو
التاريخ
10/14/2023 10:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شاركت كتائب القسام لقطات من القصف الصاروخي المكثف صوب الاراضي المحتلة ضمن عملية طوفان الأقصى .
وقالت عبر قناتها الخاصة في تيليجرام :" مشاهد من القصف الصاروخي القسامي المكثف باتجاه الاراضي المحتلة ضمن معركة #طوفان_الأقصى"
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