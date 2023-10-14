Saturday, 14 October 2023 07:13 GMT

لقطات من القصف القسامي المكثف صوب المحتل - فيديو

10/14/2023 10:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت كتائب القسام لقطات من القصف الصاروخي المكثف صوب الاراضي المحتلة ضمن عملية طوفان الأقصى .

وقالت عبر قناتها الخاصة في تيليجرام :" مشاهد من القصف الصاروخي القسامي المكثف باتجاه الاراضي المحتلة ضمن معركة #طوفان_الأقصى"

MENAFN14102023000208011052ID1107240473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث