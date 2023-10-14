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4 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات يورو 2024

10/14/2023 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حجزت 4 منتخبات مقاعدها في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو العام المقبل.
المتأهلون لنهائيات يورو 2024

تتصدر ألمانيا قائمة المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024، لاسيما أنها البلد المضيف للحدث القاري، وتقام البطولة في 10 مدن هي "برلين – ميونيخ – كولن – دورتموند – شتوتجارت – لايبزيج – فرانكفورت – هامبورج – دوسلدورف – جليسنكيرشن".
كما صعد إلى نهائيات يورو 2024، 3 منتخبات أخرى هي البرتغال وفرنسا وبلجيكا بعد مباريات الأمس بالجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية.
قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الفوز على سلوفاكيا 3-2 أمس الجمعة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة ويتأهل لنهائيات اليورو.
فيما فاز منتخب فرنسا على هولندا 2-1 ويعتلي قمة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة ويصعد لنهائيات يورو 2024.
وأخيرًا تأهل منتخب بلجيكا إلى نهائيات يورو 2024، بعد الفوز على النمسا 3-2 أمس الجمعة، وتصدر المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة.

ملاعب

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