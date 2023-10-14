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موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة

10/14/2023 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتأهب عشاق كرة القدم في إفريقيا لمتابعة واحدة من أقوى المواجهات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تجمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب الجزائري، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
ويستعد منتخب مصر ونظيره الجزائري لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
في فترة التوقف الدولي الحالية، خاض منتخب مصر مواجهة قوية أمام زامبيا يوم الخميس الماضي، وتفوق عليه بهدف دون رد بتوقيع حمدي فتحي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
كما تفوق منتخب الجزائر وديا على الرأس الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدف، في ليلة شهدت تألق حسام عوار الذي أحرز ثنائية، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف من توقيع محمد الأمين عمورة ورامز زروقي وإسلام سليماني.
موعد مباراة مصر والجزائر
وتلتقون مع مباراة مصر والجزائر الودية مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر.
وتنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر
وتشاهدون مباراة مصر والجزائر عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

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