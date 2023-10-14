حداد: الإنذار المبكر للمخاطر الزراعية من أولويات البحث العلمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، أن الإنذار المبكر للمخاطر الزراعية من أولويات البحث العلمي الزراعي، إذ يسعى المركز مع شركائه وأصحاب العلاقة لإيجاد حلول مشتركة للمخاطر الزراعية.



وقال خلال ورشة أقيمت بالمركز اليوم السبت، لتوحيد الجهود الوطنية بين المؤسسات الوطنية، إن نظام الإنذار المبكر، إجراء تكيفي باستخدام أنظمة الاتصال المتكاملة، لمساعدة المزارعين على الاستعداد للأحداث الطبيعية الخطرة المتعلقة بالمناخ.



وأضاف أن الإنذار المبكر من الحلول المبتكرة للمناطق المعرضة للخطر حول العالم، ويدعم الاستدامة الزراعية على المدى الطويل، إذ يساعد المسؤولين وأصحاب القرار في تخطيطهم وأعمالهم لحماية اقتصاد الدولة.



ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه، وإطلاق الإمكانات المستقبلية، ستكون خارطة طريق للحلول الذكية في الزراعة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الآمن الغذائي الذي أصبح تحديا عالميا نتيجة التغيرات المناخية.



بدوره، أشار مساعد المدير العام لشؤون البحث العلمي الدكتور نعيم مزاهرة، إلى أن مركز البحوث يعمل على إدارة مياه الري والتسميد على مستوى المزرعة، علاوة استخدامات المياه الحدية وإدارة المساقط المائية والحصاد المائي، وتطوير استعمالات الأراضي واستخدام النظم المعلوماتية في إدارة مياه الري في الأردن، إذ عكف المركز على تركيب محطات للرصد الجوي والتطبيقات الذكية تمهيداً لتعزيز البيانات العلمية حول إدارة المخاطر الزراعية.



بدورها، قالت مستشار المدير العام لشؤون المياه والبيئة الدكتورة عبير بلاونة، إن هذه الورشة نظمت ضمن مشروع أرضي بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول من النبك الدولي، لتوحيد الجهود الوطنية والخروج بتوصيات من شانها إيجاد خارطة طريق وحلول ابتكارية للمخاطر الزراعية من خلال الزراعة الرقمية والحلول الذكية.



بدوره ثمن زهير التميمي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، دور مركز البحوث الزراعية الريادي الساعي لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات والمخاطر الزراعية، ودعوته الجهات ذات العلاقة لتقيم التجربة الأردنية في الإنذار المبكر للمخاطر الزراعية، الذي يعد من المهام الرئيس للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وأشار التميمي إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعمل على تطوير القدرات الوطنية للتعامل مع الأمن والأزمات، وتحسين استعداد الأجهزة الحكومية والقطاعات المعنية للتعامل مع التحديات والأزمات المحتملة، إذ يتولى المركز تنسيق وتوجيه الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في التخطيط والاستجابة للأزمات وتنسيق استخدام الموارد وتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة.