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المنتخب القطري يواجه إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

10/14/2023 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب القطري نظيره المنتخب الإيراني في نهائي بطولة الاردن الدولية الودية الرباعية.
وبلغ المنتخب القطري المباراة النهائية عقب فوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
ولحق المنتخب الإيراني بالمنتخب القطري في النهائي عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1.
وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023 في تمام الساعة التاسعة مساء ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي ستجمع بين الاردن والعراق.

ملاعب

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