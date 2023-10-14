المنتخب القطري يواجه إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب القطري نظيره المنتخب الإيراني في نهائي بطولة الاردن الدولية الودية الرباعية.
وبلغ المنتخب القطري المباراة النهائية عقب فوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
ولحق المنتخب الإيراني بالمنتخب القطري في النهائي عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1.
وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023 في تمام الساعة التاسعة مساء ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي ستجمع بين الاردن والعراق.
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