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غرف الصناعة: فتح باب التبرعات لأهالي غزة

10/14/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت غرف الصناعة في اجتماع طارئ لها، عقدته اليوم السبت، فتح باب التبرعات والدعم العيني للأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وأعلنت خلال اجتماعها في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثلين لغرف صناعة عمان، إربد والزرقاء، عن وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، ظهر يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن الدعم يأتي استكمالاً لحملة سابقة أطلقتها غرف الصناعة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي .




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