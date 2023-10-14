غرف الصناعة: فتح باب التبرعات لأهالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت غرف الصناعة في اجتماع طارئ لها، عقدته اليوم السبت، فتح باب التبرعات والدعم العيني للأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وأعلنت خلال اجتماعها في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور ممثلين لغرف صناعة عمان، إربد والزرقاء، عن وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، ظهر يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن الدعم يأتي استكمالاً لحملة سابقة أطلقتها غرف الصناعة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي .
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