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علامات مبكرة لسرطان الثدي- دليلك للوقاية

10/14/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - السرطان عبارة عن أورام، منها الحميد وآخر خبيث، يصيب أجزاء من الجسم، ويصيب الجنسين الذكور والإناث، كما أن عدم علاجه مبكرًا يجعله ينتشر بشكل كبير.
وتزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، للتوعية بمرض سرطان الثدي، نستعرض في السياق التالي العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الثدي.

العلامات المبكرة لسرطان الثدي
- ظهور كتلة تحت الإبط.
- وجود تورم في الثدي.
- جفاف حلمة الثدي وحولها.
- انتفاخ في حلمة الثدي.
- ألم في الثدي.
- وجود كتل في الثدي.
- احمرار حلمة الثدي.
- خروج دم من حلمة الثدي.

علاج سرطان الثدي
- ممارسة الرياضة بشكل يومي.
- تجنب السمنة.
- عدم تعاطي المنشطات الهرمونية.
- تجنب تعاطي مثبطات الهرمونات.
- الابتعاد عن تعاطي حبوب منع الحمل.
- تحسين الحالة المزاجية وتجنب التوتر.

الكونسلتو

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