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20 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

10/14/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.


وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.


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