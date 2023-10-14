20 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

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