20 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

20 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة
التاريخ
10/14/2023 10:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.
وقال مراسل "وفا " إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.
MENAFN14102023000208011052ID1107240466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.