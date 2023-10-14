وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لحماية المراكز الطبية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية توفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج والكوادر الصحية والمرضى والجرحى من القصف المستمر على غزة.
وجاء في بيان عن الكيلة: تضررت 15 مستشفى جراء القصف وتوقف اثنان عن الخدمة، واستشهد 28 شخصا يعملون في الكوادر الطبية وأصيب العشرات، وتم إلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف.
وأضافت أن المستشفيات تشهد تعديا إسرائيليا، مشيرة إلى أن "مستشفيين خرجا عن الخدمة: مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال الذي تم إخلاءه بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض" المحرم دوليا".
وأعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 2215 شهيدا وأكثر من 8714 جريحا في غزة، وإلى 54 شهيدا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.
RT
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