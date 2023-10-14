وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لحماية المراكز الطبية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية توفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج والكوادر الصحية والمرضى والجرحى من القصف المستمر على غزة.



وجاء في بيان عن الكيلة: تضررت 15 مستشفى جراء القصف وتوقف اثنان عن الخدمة، واستشهد 28 شخصا يعملون في الكوادر الطبية وأصيب العشرات، وتم إلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف.

وأضافت أن المستشفيات تشهد تعديا إسرائيليا، مشيرة إلى أن "مستشفيين خرجا عن الخدمة: مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال الذي تم إخلاءه بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض" المحرم دوليا".



وأعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 2215 شهيدا وأكثر من 8714 جريحا في غزة، وإلى 54 شهيدا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

RT