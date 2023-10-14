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رئيس الاتحاد الإيطالي يفكر في الاستقالة بعد فضيحة المراهنات

10/14/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يدرس جابرييل جرافينا، رئيس الإتحاد الإيطالي، الاستقالة من منصبه بعد فضيحة المراهنات التى ضربت معسكر الأزوري قبل مواجهة مالطا في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2024.
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن جرافينا يفكر في الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإيطالي بعد قضية المراهنات غير الشرعية التي طالت الثنائي ساندرو تونالي وزانيولو واستبعادهما من معسكر الأزوري قبل مواجهة مالطا.
وأصدر المنتخب الإيطالي بيانا رسميا، عبر منصة "إكس"، قائلا، "يعلن الاتحاد أن مكتب المدعي العام في تورينو أجرى بعد ظهر اليوم تحقيقات مع اللاعبين ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو، اللذين يتدربان حاليًا مع المنتخب في مركز التدريب الفيدرالي كوفرسيانو".
وأضاف، "بغض النظر عن طبيعة الأحداث، وباعتبار أن اللاعبين ليسا في الحالة اللازمة لمواجهة المباريات المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد قرر الاتحاد، ومن أجل حمايتهما أيضًا، السماح لهما بالعودة إلى نادييهما".
واندلعت فضيحة المراهنات مع أنباء عن قيام محققي الشرطة بإجراء مقابلات مع ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو داخل معسكر إيطاليا، حيث يتم إرسال اللاعبين إلى منازلهما قبل تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
ويخضع كلاهما الآن رسميًا للتحقيق من قبل المدعي العام في تورينو، وهو نفس المدعي العام الذي يحقق مع لاعب خط وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي.

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