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فرصة ثمينة أمام تيسودالي لكسب ثقة الركراكي

10/14/2023 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم كووورة أن وليد الركراكي مدرب الأسود، ينوي الدفع بطارق تيسودالي في ودية اليوم أمام كوت ديفوار، للوقوف على جاهزيته.
وفقد تيسودالي، مكانه في التشكيل الأساسي للمغرب، منذ إصابته القوية في الركبة خلال الموسم الماضي، مما حرمه من المشاركة في مونديال قطر.
ولم تكن عودة تيسودالي ناجحة مع الأسود بعد غياب طويل، وظهر بشكل متواضع في مباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.
ويسعى تيسودالي لاستغلال ودية كوت ديفوار، من أجل إنعاش حظوظه داخل منتخب بلاده، خاصة مع غياب الثلاثي حكيم زياش وسفيان بوفال وزكرياء أبو خلال.
ويطمح طارق تيسودالي لإقناع الركراكي بمستواه، حتى يضمن التواجد مع أسود الأطلس في الكان.

ملاعب

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