فرصة ثمينة أمام تيسودالي لكسب ثقة الركراكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم كووورة أن وليد الركراكي مدرب الأسود، ينوي الدفع بطارق تيسودالي في ودية اليوم أمام كوت ديفوار، للوقوف على جاهزيته.
وفقد تيسودالي، مكانه في التشكيل الأساسي للمغرب، منذ إصابته القوية في الركبة خلال الموسم الماضي، مما حرمه من المشاركة في مونديال قطر.
ولم تكن عودة تيسودالي ناجحة مع الأسود بعد غياب طويل، وظهر بشكل متواضع في مباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.
ويسعى تيسودالي لاستغلال ودية كوت ديفوار، من أجل إنعاش حظوظه داخل منتخب بلاده، خاصة مع غياب الثلاثي حكيم زياش وسفيان بوفال وزكرياء أبو خلال.
ويطمح طارق تيسودالي لإقناع الركراكي بمستواه، حتى يضمن التواجد مع أسود الأطلس في الكان.
ملاعب
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